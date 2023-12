Mancherebbe davvero molto poco a rivedere protagonista Barbara D’Urso. Il ritorno in tv dovrebbe coincidere con il suo passaggio alla Rai, dopo il burrascoso addio a Mediaset con Pier Silvio Berlusconi che a sorpresa non l’ha confermata nell’attuale edizione di Pomeriggio Cinque. Come sapete, al suo posto è stata preferita Myrta Merlino e Carmelita è rimasta ferma.

Ora il contratto di Barbara D’Urso col Biscione è praticamente scaduto e il suo ritorno in tv dovrebbe essere alla Rai. Si sa anche cosa dovrebbe fare, infatti sarebbe prevista una sfida clamorosa con una famosa collega di Canale 5. Si preannuncia una battaglia interessante dal punto di vista degli ascolti, con la tv pubblica italiana che si aspetta molto dalla conduttrice.

Barbara D’Urso, vicino il ritorno in tv: “Andrà alla Rai, ecco cosa farà”

Un vero e proprio colpo di scena nel futuro di Barbara D’Urso, che è pronta per l’attesissimo ritorno in tv, auspicato dai suoi tantissimi fan che sentono moltissimo la sua mancanza. Per vederla nel piccolo schermo dovrebbero piazzarsi sulla Rai, in particolare sul primo canale, dove prenderebbe il posto di una presentatrice comunque apprezzata dal pubblico.

A sganciare la bomba è stato il settimanale Oggi, infatti Barbarella sarebbe in procinto di sfidare Silvia Toffanin: “Dopo aver sfiorato la co-conduzione della serata cover al prossimo Festival di Sanremo, Carmelita è in lizza per occupare su Rai1 lo spazio domenicale in cui ora è in forze Francesca Fialdini (con Da noi… a ruota libera). Si apriranno le porte della seconda parte del pomeriggio festivo sulla rete ammiraglia”.

Quindi, a Barbara le affiderebbero un programma domenicale su Rai1 che dovrà vedersela con Verissimo della Toffanin. E c’è grande curiosità per capire quando potrebbe arrivare questa ufficialità.