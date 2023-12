Nella serata del primo dicembre è andata in onda l’attesa seconda puntata di Ciao Darwin di Paolo Bonolis. Ed è successo qualcosa di insolito, nel momento in cui il conduttore ha nominato Barbara D’Urso. Il pubblico si è subito accorto di un intervento immediato da parte della produzione e il video è stato subito pubblicato in rete, in particolare sul social network X. Ma c’è chi davvero non ha gradito questo modo di comportarsi.

Come sappiamo, Ciao Darwin non è una trasmissione che viene mandata in diretta, anzi Paolo Bonolis ha effettuato le registrazioni diversi mesi fa. In una situazione televisiva differente anche per Barbara D’Urso, che stava lavorando tranquillamente a Mediaset. Poi è successo di tutto in seguito, con la presentatrice che non è stata riconfermata da Pier Silvio Berlusconi. E vediamo cosa aveva detto Paolo proprio sulla sua collega.

Ciao Darwin, Paolo Bonolis nomina Barbara D’Urso: l’intervento della produzione

Nel corso dell’appuntamento con Ciao Darwin, Paolo Bonolis stava scherzando con la sua spalla Luca Laurenti e il compianto Emilio Contaldo, quando si è lasciato andare ad un’affermazione su Barbara D’Urso All’epoca delle registrazioni, parliamo della scorsa primavera, Carmelita era la conduttrice di Pomeriggio Cinque, infatti solo in estate si è scoperto che sarebbe stata mandata via, essendo sostituita da Myrta Merlino.

Bonolis ha quindi affermato: “La signora D’Urso aveva Ilaria Dalle Palle e lui mi ha portato quello tra le palle“. Il riferimento era all’inviata di Pomeriggio Cinque, ma ciò che hanno notato i telespettatori è che Paolo non avesse usato davvero il verbo al passato. Infatti, sembra avesse detto: “Ha Ilaria Dalle Palle“, ma in post-produzione è stato corretto questo errore, dato che Barbara D’Urso non è più alla guida di quella trasmissione.

la modifica in fase di montaggio su Barbara d’Urso: da “ha” ad “aveva” #CiaoDarwin pic.twitter.com/jPTrTXHDlo — trashbiccis (@trashbiccis) December 1, 2023

E alcuni utenti hanno commentato così la modifica operata da Ciao Darwin: “Ma quando è stata registrata questa puntata!?”, “Terribile il montaggio”. C’è quindi a chi non è proprio piaciuto il modo in cui è stata gestita la situazione.