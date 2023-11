È tornato su Canale 5, dopo 4 anni, Ciao Darwin. La nona edizione del programma condotto da Paolo Bonolis è ripartito con la sfida Angeli vs Demoni. A capeggiare la nutrita schiera di “creature celesti” Elena Santarelli, la bionda opinionista che ha recitato anche al fianco di Paolo Bonolis nel film Commediasexy. Dall’altra parte, invece, Malena, nota per i film a luci rosse, che ha preso parte a Ciao Darwin 9 in rappresentanza dei Demoni. Elena Santarelli vs Malena, dunque, nella prima puntata di questa edizione.

A decretare la squadra vincente la giuria composta dalle 200 persone del pubblico presente in studio. Il sottotitolo della nona edizione è Giovanni 8.7 e riprende una celebre frase del Vangelo: “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra”. Paolo Bonolis ha proclamato vincitori i concorrenti del mondo dei Demoni, guidati da Malena.

“Chi è la prima Madre Natura”. Ciao Darwin 9, cosa è successo appena è entrata





Ciao Darwin, morto il concorrente Emilio Contaldo

Gli spettatori di Ciao Darwin, al termine della prima puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, sono stati colti alla sprovvista dal triste annuncio. Emilio Contaldo – storico concorrente di Ciao Darwin – è morto quest’estate dopo le registrazioni della trasmissione Mediaset, che nella prima puntata lo ha voluto ricordare con un messaggio: “Emilio Contaldo ci ha lasciato dopo aver vissuto una splendida festa insieme a noi. Grazie per la tua ingenua follia”.

Il pubblico di “Ciao Darwin” è stato improvvisamente colpito da questa tragica notizia. Emilio Contaldo aveva partecipato alla registrazione della puntata nei mesi precedenti, regalando un’ultima performance inedita nel ruolo di inviato. Secondo quanto riportano i quotidiani, Emilio Contaldo, 58 anni, sarebbe stato stroncato da un infarto. “Nonostante alcuni ben informati fossero a conoscenza della sua scomparsa, la notizia è stata mantenuta segreta fino al culmine della puntata. Il suo ruolo di inviato per Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha aggiunto un tocco di malinconia e sorpresa alla serata”, si legge sul sito tendenze di viaggio.

Ecco gli highlights col signor Emilio, guest star di quest'edizione ma già protagonista in passato di "A spasso nel tempo"… #CiaoDarwin pic.twitter.com/c5UUqdiBnD — Zizì (@fabriziomico) November 24, 2023

Dopo il triste annuncio, tantissimi telespettatori di Ciao Darwin hanno lasciato un commosso ricordo del concorrente. “Un idolo che se n’è andato. Che brutta notizia che mi avete dato,” scrive un utente. “La prova ‘A spasso nel tempo’ con Emilio Contaldo a #CiaoDarwin5 resta la migliore in assoluto”, si legge ancora sui social. Noto come “Meliuccio 0′ Scarraffcchio”, come riporta Positano News, Emilio Contaldo era diventato famoso grazie alla trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurentis.