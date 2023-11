Ciao Darwin è tornato in tv. La nuova edizione, la numero 9, del programma condotto da Paolo Bonolis, è partita venerdì 24 novembre 2023 e quest’anno ha come sottotitolo Giovanni 8.7, ricollegandosi al versetto del Vangelo che dice “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra”. “La frase esprime l’idea di fondo dello show: nessuno dovrebbe giudicare gli altri. Siamo tutti diversi ed è bello così. Perché spero sia chiaro che da noi le contrapposizioni sono sempre scherzose”, ha spiegato Bonolis a Tv, Sorrisi e Canzoni.

La prima di Ciao Darwin 9 ha visto anche il debutto della prima Madre Natura della stagione, che come spiegato sempre nell’intervista sarà incarnata da donne provenienti da tutto il mondo perché la “bellezza primigenia non ha confini”. “Sono state scelte ragazze sconosciute e in più le donne che interpretano Madre Natura quest’anno sono quattro e si alterneranno nel corso delle puntate. Confermato solo un Padre Natura, un ragazzo simpatico”, ha aggiunto il regista Roberto Cenci.

Ciao Darwin 9, chi è la prima Madre Natura

Le prime due categorie a confronto sono state quelle di Angeli e Demoni, capitanate rispettivamente da Elena Santarelli e da Malena, mentre le prime donne del corpo di ballo sono Federica Morello e Noemi Pirozzi. Madre Natura della prima puntata è stata Aleksandra Korotkaia.

“Meraviglia primigenia, donna dalla quale tutti noi sgorgammo, bella da casello a casello. Lei è una donna affascinante, la ringrazio di essere intervenuta in questa trasmissione per dare quel lustro estetico che altrimenti sarebbe mancato dentro di noi”, così l’ha accolta in studio Paolo Bonolis. Modella, alta 180 cm, capelli castani e occhi blu verdi, viene dalla Russia. Su Instagram usa il diminutivo Sasha e prima che andasse in onda la puntata dello show aveva 18.500 follower. Ora ne ha almeno 1000 in più.

Mentre scendeva le scale, Madre Natura è stata accolta da un’ovazione del pubblico maschile presente. Una reazione esagerata e troppo sopra le righe, a detta di molti utenti. E sotto al post di Ciao Darwin con Aleksandra Korotkaia protagonista il pubblico si è spaccato: per molti infatti è diventata fuori luogo questa rappresentazione della donna, “inaccettabile” e “indelicata” al giorno d’oggi. E ancora, “troppo magra”, “Ennesimo programma trash dove la donna è oggetto”, “Che delusione”