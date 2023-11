Dopo il successo della prima edizione, è tornato in prima serata su Rai1, “The Voice Kids”, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Alla guida del programma Antonella Clerici, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta delle storie e dei sogni dei nuovi piccoli protagonisti. Tante le novità della stagione a partire dalla giuria. Accanto a Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino – i tre coach veterani di The Voice che hanno decretato il successo del programma – è arrivata Arisa.

Al termine della fase di audizioni, ogni coach avrà una squadra formata da sette concorrenti: sei di loro si contenderanno il posto in finale nelle sfide della puntata successiva, mentre uno di loro volerà direttamente in finale grazie al “Super Pass”. Al termine della puntata scopriremo quali saranno i 3 giovani concorrenti per ciascun team che si esibiranno nel gran finale, in onda venerdì 22 dicembre, sempre in prima serata su Rai1, dove sarà il pubblico in studio a decretare il vincitore della seconda edizione di The Voice Kids.

The Voce Kids, sorpresa per la piccola Valentina Giamboi

Durante la prima puntata di The Voce Kids c’è stato un momento molto particolare e toccante. Alle Blind Audition è arrivata Valentina Giamboi.”Mi chiamo Valentina Giamboi, ho 10 anni e vivo a Torino. Sono nata in Romania”, ha detto nel video di presentazione. “Per me cantare è tutto. Mi trascina in un mondo in cui ci sono solo io. Se non si gira nessuno, non fa niente. Ci riprovo l’anno prossimo”, ha spiegato confidando di aver iniziato a cantate durante il periodo del lockdown.

Valentina ha spiegato anche di non vedere i nonni da cinque anni: “Da quando siamo venuti in Italia, i miei nonni non li ho più visti. Mi mancano tantissimo”. La concorrente, proprio grazie alla trasmissione, ha potuto rivedere la nonna dopo cinque anni, da quando la sua famiglia si è trasferita in Italia. Antonella Clerici ha spiegato al pubblico che nessuno sa della bella sorpresa preparata per la bambina, esibitasi sulle note di Sola di Nina Zilli.

Poco dopo Antonella Clerici ha portato Valentina dietro le quinte e nel frattempo ha fatto sedere la nonna nel posto di Clementino. Rientrata in studio, quando la poltrona del giudice si è girata, la bimba ha potuto rivedere e riabbracciare la nonna commuovendo lo studio e il pubblico a casa. “È la nonna”, ha gridato Valentina, per poi correre verso la nonna. “Voglio dire una cosa molto importante questa sera. Voglio ringraziare tutti, soprattutto la televisione, perché ha permesso che questa cosa meravigliosa accadesse. Non vedevo la mia famiglia da 5 anni”, ha detto la nonna di Valentina.