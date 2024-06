La pesante segnalazione sulla coppia della tv. Tradimenti, scappatelle, corna, chiamatele come volete, ma da quando ci sono i social non c’è più vita facile per chi ha una doppia vita. Ormai non bisogna più difendersi solo da paparazzi e fotografi vari, ma tra segnalatori, spie e ‘investigatori social’ (ogni riferimento all’esperto di gossip Alessandro Rosica è voluto, ndr) chi tradisce, nel mondo ‘vip’ ovviamente, prima o poi viene beccato.

E così accade che arrivi la segnalazione sulla coppia che sta partecipando ad un reality in onda su Canale 5. Si tratta del programma per eccellenza dove lui e lei vanno quando le cose non vanno benissimo e c’è bisogno di un test. Così i ‘fidanzatini’ decidono di mettersi alla prova tra tentatori e tentatrici. Solo che la tentazione è forte e la carne è debole e qualcuno arriva al programma dopo aver già tradito…

La segnalazione sulla coppia di Temptation: “Andavano a letto…”

Giovedì 27 giugno va in onda la prima puntata di “Temptation Island” edizione 2024. A condurre c’è Filippo Bisciglia, le coppie sono state già presentate: Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Martina e Raul, Alex e Vittoria, Gaia e Luca, Lino e Alessia. Ebbene su una di queste coppie è piombata in queste ore la pesante segnalazione… di corna.

L’ex Isola dei Famosi e Grande Fratello Matteo Damante ha rivelato: “Ho uno scoop di tradimento. Si tratta di Vittoria e Alex, fidanzati da un anno e nove mesi. Era uscito un discorso con una mia carissima amica – dice ancora l’organizzatore di eventi e personaggio tv – la quale in teoria sono tre anni che si vedeva con questo Alex e andavano a letto fino a poco fa”.

Secondo Matteo Damante, insomma, Alex e Vittoria avrebbero preso in giro la redazione di Temptation Island perché non sarebbero una vera coppia: “Vanno lì come coppia fidanzata da due anni, loro sono di Torino e mi è stato detto che lui non si è mai fatto vedere in giro con lei“. Poi aggiunge un dettaglio: “Si spiega tutto del perché non è stata invitata al compleanno”. Dunque Alex e Vittoria in realtà non stanno insieme?

“Mi ha messo le corna 3 volte”. La confessione choc dei personaggi della tv