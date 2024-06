Temptation Island 2024, il conto alla rovescia è ufficialmente partito. A un anno di distanza dall’ultima edizione, ecco Filippo Bisciglia pronto a tornare con nuove coppie e nuove storie da raccontare. I protagonisti sono stati già presentati attraverso brevi clip diffuse sui canali social del programma e il 27 giugno, eccezionalmente di giovedì, tutti sintonizzati su Canale 5 per conoscerli meglio.

Ma nel frattempo è da poco uscita un’indiscrezione bomba che ha già fatto drizzare le antenne ai fan: una delle coppie sarebbe stata espulsa dal villaggio dopo appena 5 giorni, si leggeva nei giorni scorsi sul sito di Novella 2000. Nessun nome ma pare che sia stato violato il regolamento. Nel dettaglio, pare che a una delle fidanzate sarebbero arrivati molti filmati del compagno, che si sarebbe avvicinato davvero tanto a una delle tentatrici.

Temptation Island, “chi è la coppia squalificata”

La fidanzata in questione, disperata, avrebbe chiesto il falò di confronto anticipato e al rifiuto di lui sarebbe scoppiato il caos. E scattata ‘la cacciata’. Ora i rumor su chi potrebbe riguardare questo scoop. Dopo la diffusione di questa notizia, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione in base alla quale la coppia interessata dal provvedimento potrebbe essere quella composta da Jenny e Tony.

Pare infatti che Jenny abbia pubblicato una Storia Instagram sul suo profilo nella quale avrebbe detto di essere nuovamente disponibile per prendere appuntamenti di lavoro, dato che come professione fa la lashmaker. “Pare che sia questa la coppia espulsa”, commenta l’esperta di gossip. Ricordiamo che Tony era stato descritto da Jenny come un latin lover.

Un’altra segnalazione su quella che possiamo definire un’uscita anticipata da Temptation Island o magari un’espulsione, chissà, è su Raul e Martina. Un utente ha scritto sempre a Deianira di aver notato come lei abbia pubblicato una Instagram Storie poco tempo fa. Ricordiamo che i concorrenti, per tutto il periodo di durata delle registrazioni, non possono avere contatti con l’esterno e quindi stare sui social.