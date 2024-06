Stanno insieme da un anno ma il fidanzato l’ha già tradita tre volte. Nonostante questo stanno ancora insieme e hanno deciso di mettere alla prova il loro amore partecipando alla nuova edizione di Temptation Island. Filippo Bisciglia torna alla guida del programma che da anni tiene compagnia al pubblico estivo. Al centro, come sempre, sei coppie che metteranno alla prova il loro amore.

“Sono Gaia, ho 24 anni, vengo da Riccione e sono fidanzata con Luca da un anno e otto mesi. Ho scritto io a Temptation Island in quanto durante la nostra storia di un anno e otto mesi mi ha già tradito tre volte”, ha detto la giovane nella presentazione.

Temtpation Island, presentata la sesta coppia: sono Gaia e Luca

Gaia spiega ancora di aver perdonato il fidanzato, che di mestiere fa il rapper e dj: “Ovviamente l’ho perdonato perché lo amo. Lui dice di amarmi però in realtà dalle situazioni che accadono si verifica tutto il contrario”, ha detto nel video di presentazione la ragazza. Nel video pubblicato dall’account ufficiale di Temptation Island anche la replica del fidanzato Luca.

“Mi rendo conto che è giusto fare questo percorso per capire realmente se riesco ad essere una persona migliore per lei e per rispetto dei sentimenti che proviamo”. Il ragazzo spera di trovare nel quelle risposte che evidentemente fino ad ora non è riuscito a darsi. Una coppia che secondo i social potrebbe regalare grandissime perle trash. “Beh dopo 3 volte, il problema lo ha lei che lo perdona”, “Ovviamente portarlo in un resort con 10 donne aiuterá lui ad arrivare a 4”, si legge.

“Ma qua il problema non è lui che tradisce tre volte ma te che ci stai ancora insieme!”, “Ma perché?!? Ma perché??? 🤦‍♀️ “L’ho perdonato perché lo amo non si può sentire più!!!!”. Quella che prenderà il via giovedì 27 giugno si prospetta già come un’edizione da record di Temptation Island: in nessuna stagione avevano partecipato contemporaneamente così tanti concorrenti caratterizzati da un tradimento.