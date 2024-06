“Non posso credere che tu non ci sia più”. Dopo l’operazione d’urgenza per un problema di salute grave e mentre si trova ancora ricoverata in ospedale, un’altra bruttissima notizia per Antonella Clerici. È stata la stessa presentatrice a dare il triste annuncio. Con un post su Instagram pubblicato poco fa, la conduttrice spiega ai suoi follower che cosa è successo.

Un terribile lutto per Clerici. Una notizia scioccante, che arriva in un momento molto complicato per lei per i noti problemi di salute. Una volta appresa la terribile notizia, tantissime persone hanno voluto inviarle messaggi di vicinanza e supporto.

Lutto in famiglia per Antonella Clerici: è morto il cugino della presentatrice Rai, Chiccho. “Non posso credere che tu non ci sia più” ha scritto in un post. Nell’immagine a corredo ci sono una rosa e una candela accesa. “Legnano e il tuo adorato Palio sentiranno la tua mancanza. Mancherà il tuo entusiasmo gioioso e la tua voglia di fare sempre cose nuove. Riposa in pace Chicco, amato cugino.”

Antonella Clerici, come noto, è reduce da un intervento delicatissimo. Al momento si trova ancora in ospedale. La presentatrice ha subito un’operazione d’urgenza per la rimozione delle ovaie dopo un controllo.

“Giovedì scorso arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio – ha scritto – Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene.”

Nonostante questo periodo difficile, Antonella Clerici ha dimostrato una grande forza d’animo e ha rassicurato i suoi fan che si prenderà tutto il tempo necessario per recuperare. Ha promesso di tornare più forte di prima, ringraziando tutti per l’affetto e il supporto ricevuti durante questi momenti difficili.