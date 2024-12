“Tra noi è finita”. Grande Fratello, Lorenzo molla Shaila: il motivo. Ieri sera è andata in onda una delle pagine più drammatiche di questa edizione del reality. Avevamo già visto Spolverato e la Gatta dirsi addio, ma mai come questa volta. E alla fine, il momento tanto agognato, è arrivato davvero. A prendere in mano la situazione è Lorenzo che dopo settimane in cui i due non stanno affatto bene, decide di prendere la palla al balzo e chiedere definitivamente.

Così, mentre i due erano fuori in giardino, lui le dice: “Non sono pronto, non so come gestire. Io ti voglio bene questo devi sempre ricordarlo. Non si può andare avanti, non c’è un modo per essere felici entrambi, inutile arrivare agli estremi dell’odio, perché una sera sì ed una sera sì c’è un atteggiamento dei due che è troppo. Io sono sicuro che queste cavolo di mura non mi aiutano in questa relazione. Perché non riusciamo a far funzionare le cose? Se solo avessi una risposta, se potessi fare una magia. Ed è difficile anche per me lasciarti andare Shaila“. Insomma, l’ha lasciata perché ‘la ama troppo’.





“Tra noi è finita”. Grande Fratello, Lorenzo molla Shaila: il motivo

Chiaramente Shaila non l’ha presa benissimo e poco dopo è crollata tragicamente. L’ex velina però, invece di prendersela con Lorenzo, punta il dito contro Helena e Amanda, di nuovo: “Guarda come Helena gli va dietro ora. Dai ora si fidanzano loro, lui si merita una come lei che gli sta dietro come un cane. E poi c’è quell’altra. Ma questa Amanda che vuole? Mi ha detto MariaVittoria che va a dire che non è amore tra me e lui. Ma si facesse gli affari suoi, che fa i riportini, è amica di tutti e di nessuno”.

"Ti chiedo scusa perché non te lo meriti"

"Perché succede?"

" Perché sono un coglione e ancora non so cosa significa amore"

Lei che scoppia a piangere.

Mi si è spezzato il cuore. 😭💔#GrandeFratello#shailenzo pic.twitter.com/1TBarhNHHT — Tinkerbell💫 (@Tinkerb11911547) December 18, 2024

E ancora: “Quella ha 40 anni e fa gli inciuci. Ma alla sua età fa queste cose? Parla alle spalle e fa il giro visite, invece di dire le cose in faccia. E poi mi dice che mi vuole bene. Ma chi t sap? Ma cosa ne sa lei dei miei sentimenti e del fatto che è amore o meno”. Ma perché si sono lasciati? Secondo tantissimi, dentro e fuori la casa, lui ha deciso di mollarla perché da fuori non risultano veri, proprio come stabiliti da Eva Grimaldi e Stefania Orlando, le nuove entrate.

"E' troppo plateale e visto che ho avuto un amore finto per 4 anni.. copertine… riesco a riconoscere quando un amore è vero e quando è falso…"



🐍🐍🐍🔥EVA ON FIRE 🔥🔥ha tirato la frecciatina e pure l'arco🔥#grandefratello #tommavi #shailenzo #zelena #javy7 pic.twitter.com/qSPho3lMz5 — ‣ (@cvntcontessa) December 17, 2024

Il vero motivo: lui ha chiuso perché due estranei hanno detto che il suo amore è visto finto in TV. Non ha ascoltato nemmeno suo padre.



E Shaila? Disposta ad andare contro sua madre per difenderlo. MA VAFFANCULO.#shailenzo #grandefratello #miao pic.twitter.com/ynYbYrGOMJ — Noel_tt ✨👑 (@noel_ttb) December 18, 2024

Grazie alla falsa di MV ora fanno i riportini contro Amanda perché ha fatto un commento sul rapporto tra shaila e Lorenzo

Mariavittoria l’amica che sogneresti #grandefratello pic.twitter.com/VUNG9CkdWf — florina (@florinaflower1) December 18, 2024

E sui social iniziano a scatenarsi, un utente ad esempio scrive: “Il vero motivo: lui ha chiuso perché due estranei hanno detto che il suo amore è visto finto in TV. Non ha ascoltato nemmeno suo padre. E Shaila? Disposta ad andare contro sua madre per difenderlo. MA VAFFA***”. Un altro invece: “Lei che sotto voce dice il suo None con la voce dispiaciuta. Quante ne devono passare ancora questi ragazzi solo xké hanno scelto di amarsi. Il GF con tutti gli autori devono fallire del tutto”.

Leggi anche: “Ascoltami, Helena…”. Grande Fratello, Eva Grimaldi decide di affrontare Javier e i suoi dubbi