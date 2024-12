“Javier, ascoltami. Devo dirti di Helena”. Al Grande Fratello continua l’attività di consulenza ‘amorosa’ da parte di Eva Grimaldi. L’attrice, appena entrata nella Casa, sta cercando di dare una serie di consigli ai giovani concorrenti del reality show di Canale 5, soprattutto a quelli in crisi. Eva, avendo vissuto relazioni molto forti, parla con esperienza e saggezza.

Eva Grimaldi è entrata subito come protagonista nel gioco. Prima ha parlato con Shaila Gatta, esprimendo i suoi dubbi sulla autenticità del rapporto tra la velina e Lorenzo Spolverato. Dopo Shaila, ora è il turno di Javier Martinez e del suo rapporto con Helena Prestes. La fotomodella brasiliana nei giorni scorsi aveva dichiarato il suo amore al pallavolista argentino, ma lui l’ha respinta e adesso corteggia Chiara Cainelli.

“Ascoltami, Helena…”. Grande Fratello, Eva Grimaldi decide di affrontare Javier e i suoi dubbi

Javier Martinez è uno dei concorrenti più discussi al momento. Il suo “nemico” Lorenzo, lo ha soprannominato “Flipper” perché passa da una ragazza all’altra senza sosta. Javier ha spiegato a Eva Grimaldi che per lui Helena “non è mai stata davvero un’ipotetica compagna”. Ha detto di volerle bene e di essersi preso a cuore molte situazioni accadute nella casa. Tuttavia, non la considera una persona con cui potrebbe costruire un futuro sentimentale.

“Lei sa queste cose?” ha chiesto l’attrice. Javier ha chiarito che più volte è stato sincero su questo punto e non tollera la gelosia immotivata della modella. Poi ha spiegato come stanno le cose con la nuova entrata: “Con Chiara abbiamo dormito insieme, nel pomeriggio, dopo 17 giorni”. Ma non è ancora una storia. Eva allora ha chiesto al giovane: “Perché non riesci a parlare con Helena come parli con me?”

Si è poi inserita nella conversazione Amanda Lecciso. Entrambe le donne hanno sottolineato che la gelosia di Helena non sarebbe legata a una questione sentimentale, ma piuttosto alla paura di aver perso un amico. Helena teme di non ricevere più le attenzioni che Javier ora dedica a un’altra persona. Javier, però, è rimasto fermo nella sua posizione, spiegando che per ora non sente il bisogno di parlare con Helena e desidera che questa sua scelta venga rispettata.