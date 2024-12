Notizia improvvisa e negativa per il Grande Fratello. Una protagonista del reality show potrebbe lasciare e quindi interrompere la sua esperienza nel reality show. Le ultime indiscrezioni andrebbero verso questa direzione, sebbene finora non ci fossero state avvisaglie che potessero farci immaginare una conclusione così brutta per lei.

Il Grande Fratello avrebbe intenzione di apportare dei correttivi e anche la stessa Mediaset starebbe agendo in maniera differente. La protagonista potrebbe lasciare, anche se stando alle voci che stanno uscendo fuori in queste ore, non dovrebbe trattarsi di qualcosa che accadrebbe tra qualche giorno o settimana.

Grande Fratello, protagonista pronta a lasciare: di chi stiamo parlando

A riportare la news sul Grande Fratello è stato il sito Angolo delle Notizie, ma spulciando in rete abbiamo scoperto che la stessa anticipazione è stata fatta dal profilo X Agent Beast, che molto spesso dà informazioni sul programma di Signorini. La protagonista pronta a lasciare creerebbe un vuoto da colmare e non sarebbe facile per Alfonso trovare un degno sostituto.

Ad andarsene potrebbe essere Cesara Buonamici, infatti potrebbe non essere riconfermata per l’edizione 2025-2026 del GF. Salvo colpi di scena, dovrebbe concludere regolarmente l’attuale stagione al fianco di Beatrice Luzzi, poi però dovrebbe svolgere qualche altro lavoro. Una delusione enorme per tutti coloro che la apprezzano come opinionista.

Agent Beast ha scritto che “Cesara Buonamici potrebbe lasciare il ruolo di opinionista per concentrarsi su altri progetti editoriali interni a Mediaset”.