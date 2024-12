Dentro la casa del Grande Fratello fervono i preparativi per la puntata speciale di Natale, prevista per il 23 dicembre su Canale 5. Sarà una serata particolare per i concorrenti del reality, che trascorreranno le festività lontano dai propri affetti. Tuttavia, come da tradizione, il programma non mancherà di rendere l’atmosfera vivace e coinvolgente, regalando loro momenti di festa e sorprese.

Già l’ingresso di Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maxime Mbenda ha portato una ventata di novità all’interno della casa più spiata d’Italia, scuotendo gli equilibri tra gli inquilini. Allo stesso tempo, l’uscita di Stefano Tediosi ha segnato un’altra svolta significativa. La competizione si fa sempre più serrata, e questa settimana ben sette concorrenti sono finiti in nomination. Il televoto, a insaputa dei concorrenti, non decreterà un’eliminazione, ma servirà a scegliere i due preferiti del pubblico, un dettaglio che tiene tutti sulle spine. E in prospettiva si capirà chi rischia di più di dover uscire per sempre dalla Casa.

Leggi anche: “Ti devo dire di Lorenzo”. Grande Fratello, Stefania Orlando prende Shaila e vuota il sacco. Lei è stravolta e crolla





“Dovrà lasciare la Casa”. Grande Fratello, l’indiscrezione sul concorrente

In nomination ci sono Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Helena Prestes, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato, Tommaso Franchi e Zeudi Di Palma. Stando ai sondaggi del forum “Forum Free Grande Fratello”, Helena Prestes sembra dominare la classifica di gradimento. La fotomodella brasiliana ha ottenuto il 41% dei voti online, distanziando nettamente il secondo classificato, Javier Martinez, fermo al 20%. Mentre il meno votato e quindi quello meno amato secondo il sondaggio è Bernardo Cherubini. Ma vediamo nel dettaglio i voti e l’analisi.

Helena, da tempo tra le preferite dal pubblico, sembra aver conquistato definitivamente i telespettatori, che vedono in lei un personaggio carismatico e autentico. Il risultato rappresenta quasi una rivincita per la modella, soprattutto nei confronti di Javier. I fan speravano che tra i due potesse nascere una relazione, ma l’argentino ha invece rivolto le sue attenzioni verso Chiara Cainelli, una delle nuove entrate, provocando inevitabilmente una frattura. Il pubblico quindi sembra essersi schierato con la fotomodella.

Dietro Helena e Javier si posiziona Lorenzo Spolverato, con il 18,5% dei voti. Più staccati troviamo Tommaso Franchi, al 9%, e Zeudi Di Palma, ferma al 5,5%. In fondo alla classifica, Emanuele Fiori raccoglie appena il 3%, penalizzato forse dal suo recente ingresso nella casa, mentre Bernardo Cherubini, fratello maggiore di Jovanotti, chiude la graduatoria. Le dinamiche continuano a evolversi, e con la puntata di Natale all’orizzonte, la tensione e le aspettative non fanno che aumentare.