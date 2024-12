Stefania Orlando è entrata nella casa del Grande Fratello come nuova concorrente durante la puntata di lunedì 16 dicembre 2024. La showgirl ed ex gieffina ha varcato nuovamente la porta rossa a distanza di quattro anni dalla sua ultima partecipazione al reality. È entrata insieme a Eva Grimaldi e Maxime Mbanda. Per Stefania si trattava della seconda esperienza nel reality di Signorini: “Quanto ti ho corteggiato per averti, ce l’ho fatta,” ha dichiarato il conduttore. “Per me è una gioia essere qui. A te non so dire di no,” ha replicato la Orlando.

Una volta nella casa, Stefania Orlando si è avvicinata alle altre concorrenti e, durante un momento di confidenze, ha voluto esprimere la sua opinione sulla relazione tra Shaila e Lorenzo Spolverato. Poco prima, anche Eva Grimaldi si era avvicinata alla ex velina di Striscia la Notizia per aiutarla a comprendere meglio i suoi sentimenti, in particolare quelli del fidanzato. Stefania Orlando ha detto a Shaila di non farsi influenzare e che deve essere lei a valutare cosa sia meglio per la sua vita. Tuttavia, è evidente che la relazione con Lorenzo non stia funzionando.

Grande Fratello, Stefania Orlando mette in guardia Shaila su Lorenzo

Entrambi i ragazzi sembrano essere orgogliosi, permalosi, e battibeccano continuamente, anche per dei banali motivi. “Non vedo molta serenità,” ha ammesso Stefania.

La showgirl ha notato che Shaila è sempre la prima a fare un passo, a cercare un confronto, ma secondo lei sarebbe stato giusto che, ogni tanto, anche Lorenzo andasse da lei e prendesse qualche iniziativa per trascorrere del tempo insieme dopo una lite. Il vero amore, ha spiegato Stefania, si basa sul rispetto e sulla fiducia, e non va confuso con la passione, che è alimentata dall’attrazione.

“Non confondiamo la passione e l’attrazione con l’amore. L’amore è fatto di rispetto, comprensione, fiducia, tutte queste cose qua. La passione è un’altra cosa. Tu giustamente devi viverti questa cosa. Però devi essere consapevole che tua mamma, che credo sia la persona che ti conosce meglio, per essere arrivata fino qua davanti a tutti gli spettatori avrà dei motivi”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

"non confondiamo la passione con l'amore"

"L'amore è fatto rispetto, comprensione fiducia… tutte queste cose qua" 🔥🐍



"tua mamma per essere arrivata fino qua difronte a tutti gli spettatori avrà dei motivi.."



Stefy la saggia👁️#grandefratello #shailenzo #tommavi #heleviers pic.twitter.com/R4ZZgy4zXP — ‣ (@cvntcontessa) December 17, 2024

Ma nessuno può scegliere al posto di Shaila: è la ragazza stessa che deve vivere la situazione e prendere le proprie decisioni. Shaila, pur essendo orientata a chiudere la relazione, ha riconosciuto che Lorenzo, quando abbassava le difese, riesce ad essere meraviglioso. Proprio le sue fragilità l’avevano fatta innamorare di lui. Sempre più persone stavano mettendo in guardia Shaila, e la ballerina, pur essendo innamorata e pronta a chiudere con Lorenzo.