Momento importantissimo in arrivo al Grande Fratello. Shaila, dopo aver raccontato il suo difficile passato e aver praticamente rotto con Lorenzo, sta per rivedere la mamma. Per la signora si tratta del suo terzo ritorno nella casa più spiata d’Italia e stavolta dovrebbe avere un comportamento particolare. Avrebbe preso una decisione significativa per la figlia e non solo.

L’ultima apparizione della mamma di Shaila al Grande Fratello non è andata affatto bene. Infatti, disse addirittura che la figlia avrebbe dovuto vergognarsi per i suoi atteggiamenti. E fu anche durissima verso Lorenzo, dato che decise di non incontrarlo nemmeno per un secondo. E inoltre riferì all’orecchio della ragazza informazioni relative alla presunta omosessualità del modello.

Grande Fratello, pronto il ritorno della mamma di Shaila: cosa farà

Ci saranno delle differenze rispetto all’incontro avvenuto il 9 dicembre scorso al Grande Fratello. La mamma di Shaila avrebbe in un certo senso cambiato atteggiamento e, dopo aver ottenuto il consenso da parte della produzione e di Alfonso Signorini, proprio poco prima del Natale farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia per fare qualcosa di specifico.

La signora Luisa Menditto sarà presente nel corso della puntata di lunedì 23 dicembre e, secondo le anticipazioni rese note dal sito Blastingnews, dovrebbe avere innanzitutto un confronto con la figlia Shaila e poi potrebbe finalmente darle un abbraccio affettuoso. Poi dovrebbe incontrare Lorenzo, a dispetto di quanto fatto l’altra volta, per avere un dialogo costruttivo.

Tra Lorenzo e Shaila sembrano esserci poche speranze per un ricongiungimento, ma chissà se proprio l’intervento della madre di lei possa cambiare qualche equilibrio.