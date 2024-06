“Presto in onda con un suo programma alla Rai”. Grosse novità per la bella e bravissima attrice italiana. L’azienda pubblica non conferma ma alcuni rumors parlano molto chiaro e fanno dei riferimenti in particolare. A raccontarlo è Alberto Dandolo che sull’ultimo numero di Oggi racconta: “Presto l’attrice napoletana potrebbe tornare in onda con un programma…”. In effetti, questa showgirl che canta, balla, recita e rimane simpatica davvero a tutti, è lontano dagli studi televisivi ormai da troppo tempo.

È quasi più di un anno infatti che non la si vede di fronte ad una telecamera della tv generalista. Perché? Che succede? Parliamo chiaramente della meravigliosa Serena Autieri, una delle donne senza dubbio più belle ed eleganti del nostro paese. L’ultima volta che l’abbiamo vista alla Rai è stato quando ha condotto Unomattina estate al fianco di Tiberio Timperi e Gigi Marzullo.





“Presto in onda con un suo programma alla Rai”

Dopo una bella avventura estiva però, della Autieri non si è saputo più nulla, nonostante il pubblico ami molto la sua presenza. E allora, dov’è? E soprattutto: dove e quando la rivedremo? Secondo Alberto Dandolo fa sapere che sarebbe ancora tutto in via di definizione: “Il programma è ancora da definire…”. Il giornalista però ricorda bene quando Serena ha anche condotto egregiamente due edizioni dello show Dedicato, dove al centro c’erano le storie delle persone comuni.

Secondo alcuni la Autieri potrebbe replicare anche una cosa del genere, ma dove la musica sarà al centro di tutto. In fondo è anche una bravissima cantante oltre che una ottima attrice. “L’attrice è molto stimata dall’esponente del Cda Rai” ha poi rivelato il giornalista Alberto Dandolo sull’ultimo numero del magazine Oggi.

“E’ molto stimata da Simona Agnes, esponente del Cda Rai destinata alla presidenza dell’Azienda Pubblica Televisiva…”, dice. E parlando di share, Serena Auiteri, nel suo ultimo programma è stata seguita mediamente da 747 mila spettatori a casa con uno share pari al 15.18%, tanto da ottenere anche una promozione nei palinsesti autunno-inverno. Allora? La accendiamo?

