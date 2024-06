Il 19 giugno è andata in onda in prima serata su Rete 4 l’ultima puntata stagionale di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale sono state le lunghe liste d’attesa in diverse strutture sanitarie pubbliche, con il racconto delle difficoltà riscontrate dagli italiani, tra cui una novantenne che necessita di una visita urgente, ma che ha trovato disponibilità solo nel 2026.

Focus anche sulla gestione della sicurezza, tra casi di borseggi e infiltrazioni di clan di origine straniera in diverse città. E ancora, un approfondimento sulle indagini avviate dalla Corte dei Conti per un presunto danno erariale di oltre 3 miliardi da parte della Regione Campania. Infine, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.

Si è parlato de rom e Rom, con aggressioni e paura a Firenze, come ha mostrato nel suo servizio Enrico Lupino, inviato del programma, arrivato al quartiere Le Piagge, periferia a nord della città, in un complesso di palazzine dove, da anni, c’è un’occupazione abusiva di famiglie Rom. A inizio di giugno una troupe della trasmissione era stata aggredita mentre stava girando un servizio sul tema delle case occupate abusivamente.

“Alcuni residenti ci avevano segnalato una situazione un po’ difficile con alcuni rom di origine kosovara. Sono salita al piano, ho suonato e fatto alcune domande per capire. I toni erano davvero molto bassi; poi all’improvviso due donne hanno iniziato a lanciare ciabatte ed altri oggetti, così ho detto agli operatori di andare via”, aveva racconta la giornalista Costanza Castiglioni.

Nella puntata di ieri il programma di Giordano è andato anche a Lamezia Terme ed è qui che è successo un altro spiacevole episodio. A San Pietro Lametino, dove la metà degli abitanti è rom, la troupe è stata minacciata: “Te la rompo questa cosa, levala uomo di m… , a me non frega niente della polizia. Qua non dovete venire proprio, qua comando io. Prima o poi uno di voi la macchina vi brucia. Cancella il video, ti devo rompere la testa?”, le parole di un uomo ai giornalisti e al cameraman di Fuori da coro. In studio lo choc di Mario Giordano e dei suoi ospiti.