Francesco Chiofalo e il preoccupante ricovero in ospedale. Il personale trainer ex di Temptation Island, oggi fidanzato con Drusilla Gucci con la quale però c’è maretta, ha raccontato cosa gli è successo nei giorni scorsi. Il palestrato personaggio tv, come saprete, dopo essersi rifatto labbra, denti, naso e addirittura barba ha voluto a tutti i costi sottoporsi ad un altro rischioso intervento.

Stavolta Lenticchio, questo il soprannome datogli dall’ex Selvaggia Roma, ha pensato bebe di cambiare il colore dei propri occhi: “Tutta la parte della famiglia di mia madre ha gli occhi chiari, io non ce li ho. È una cosa che mi ha sempre fatto soffrire, ora posso coronare un mio piccolo sogno” ha detto alla vigilia dell’operazione. Tuttavia il sogno si sta trasformando in incubo visto che recentemente Francesco Chiofalo è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Il racconto choc di Francesco Chiofalo: “Perché mi hanno ricoverato”

I video condivisi nelle story Instagram mentre lo portavano in ospedale ha allarmato i fan di Francesco Chiofalo che nella giornata di ieri, mercoledì 19 giugno, è stato ospite di Mattino 4. Lenticchio ha raccontato che il motivo per cui è stato trasportato d’urgenza in ospedale è stato un attacco epilettico: “Non per un problema agli occhi. Ho avuto un intervento per levare un tumore qualche anno fa e purtroppo si è creata una camera d’aria nel cranio. E ho scoperto pochi giorni fa di soffrire di epilessia”.

“L’attacco epilettico ribalta gli occhi – ha proseguito Francesco Chiofalo – avendo fatto da poco questo intervento purtroppo quando ho ribaltato gli occhi e sono ritornati normali ho avuto un momento di buio“. Insomma se non ci fosse stato l’intervento agli occhi non ci sarebbe stata questa cecità momentanea: “Che è stato quello che mi ha fatto preoccupare maggiormente”.

Ad un certo punto è interventuo anche Roberto Poletti che ha lanciato un messaggio: “Non facciamolo a casa e non facciamolo con leggerezza”. E Chiofalo ha specificato: “Io non ho in nessun modo, raccontando questo mio percorso, cercato di incentivare o indurre nessuno a fare questa operazione. Anche perché non ho fatto pubblicità alla clinica, non ho detto il nome della clinica”.

