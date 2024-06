Bomba gossip sul discusso volto di Canale 5, protagonista anche negli ultimi giorni per una decisione presa. Adesso si è venuto a sapere che si sarebbe clamorosamente lasciato con la fidanzata, ma avrebbe già un’altra ragazza al suo fianco. Le immagini parlano da sole, infatti è stato fotografato nella serata di giovedì 6 giugno, mentre si trovava in dolce compagnia nella capitale.

Il volto di Canale 5 sembrava comunque avere difficoltà con la partner, ma ora che si è vociferato che si sia proprio lasciato con la fidanzata tutti sono rimasti sconcertati. E lo sono ancora di più dato che stava con un’altra ragazza. Una segnalazione su di lui e su ciò che stava facendo nel corso della serata ha alimentato ancora di più il rumor, secondo il quale non siano semplicemente amici.

Leggi anche: “Si è fidanzata con quello di Uomini e Donne”. Guendalina Canessa, nata la coppia dell’estate





Volto di Canale 5 si sarebbe lasciato con la fidanzata: eccolo con un’altra ragazza

Pazzesco ciò che avrebbe fatto il volto di Canale 5, che dopo essersi lasciato con la fidanzata avrebbe voltato pagina immediatamente mettendosi assieme ad un’altra ragazza dai capelli biondi, con la quale ha già una grande complicità. Da alcuni mesi si parlava della possibilità di una crisi profonda nella coppia, ma ora sarebbe arrivata la certezza. Anche se dichiarazioni dai diretti interessati non ne sono arrivate.

Parliamo di Francesco Chiofalo, che si sarebbe mollato con Drusilla Gucci dopo circa 3 anni di relazione. L’ex Temptation Island è stato visto a Roma, all’interno del locale Solum, insieme ad una giovane bionda la cui identità non è ancora nota. Il sito Tag24, che ha dato in esclusiva la notizia pubblicando anche le immagini, ha aggiunto che questa ragazza ha molte somiglianze con Drusilla. Chiofalo stava con altri amici, ma le attenzioni si sono subito spostate sulla tipa.

Francesco Chiofalo si è mostrato nei giorni scorsi in modo diverso. Infatti, ha fatto vedere per la prima volta i suoi nuovi occhi azzurri, infatti si è sottoposto ad un intervento per cambiare il colore. Ed è parso molto felice di questa scelta.