Un’autentica sorpresa ha riguardato in queste ore Guendalina Canessa. L’influencer e imprenditrice ha infatti un nuovo fidanzato e lui è già conosciuto dal pubblico. Infatti, è stato un protagonista di Uomini e Donne e, dopo le delusioni passate, è andato avanti, si è rimboccato le maniche e ora sarebbe felicemente legato alla donna. Una svolta inaspettata.

Guendalina Canessa avrebbe quindi conosciuto da poco tempo il nuovo fidanzato, ma le cose sono esplose positivamente in un batter d’occhio. Da parte dell’ex UeD è pure arrivata una bellissima proposta, che avrà fatto piangere dalla gioia l’ex concorrente del Grande Fratello 2007. Lei successivamente era poi diventata anche un personaggio tv di rilievo.

Guendalina Canessa ha un nuovo fidanzato: lui è un ex Uomini e Donne

La bellissima Guendalina Canessa ha ritrovato il sorriso al fianco di questo nuovo fidanzato, come annunciato in anteprima dall’esperto di gossip Amedeo Venza. Lui ha partecipato a Uomini e Donne in veste di corteggiatore, ma ha avuto una brutta notizia visto che alla fine la tronista non lo aveva scelto preferendogli un’altra persona. Ma adesso c’è stata la svolta anche per l’uomo.

Venza ha quindi annunciato: “Nata una bellissima coppia! Guendalina Canessa e Andrea Foriglio stanno insieme! Lei la conosciamo tutti, è la più chic della tv, lui lo abbiamo conosciuto durante Uomini e Donne ma è un osteopata dei vip e non solo. Super affermato in campo professionale, ha anche pubblicato il suo primo libro lo scorso anno! I due si sono conosciuti poco tempo fa durante la vacanza a Sharm!”.

Venza ha concluso: “Da lì non si sono più mollati, dopo diversi messaggi e lunghe telefonate lui l’ha invitata a cena a Roma e le ha fatto una romanticissima proposta di fidanzamento! Tanti auguri a questa bellissima coppia”. Foriglio aveva corteggiato Nicole Santinelli a UeD, ma lei aveva scelto Carlo Alberto Mancini.