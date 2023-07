Antonella Fiordelisi ha preso una drastica decisione in queste ore e ha mostrato tutta la sua insofferenza per quanto aveva fatto in passato. Purtroppo indietro non poteva tornare per evitare tutto questo, ma almeno sta riuscendo ora a rimediare con un intervento importante. Ha voluto far vedere i primi risultati e ha anche fatto un appello molto deciso ai suoi fan, infatti ha dato un consiglio prezioso per scongiurare un problema simile al suo.

Invece Antonella Fiordelisi, prima di annunciare questa decisione, ha commesso anche una gaffe: “Detto questo, visto che avete apprezzato anche le mie doti canoniche potrei anche cercare di cantare per voi qualche canzoncina, ogni tanto”. Chiaramente dopo quel ‘canoniche’ e non ‘canore’ è scattato il finimondo. Una shitstorm in piena regola per una piccola gaffe. Ma vediamo ora cosa è accaduto.

Antonella Fiordelisi, drastica decisione: cosa ha fatto

Quindi, ora Antonella Fiordelisi è tornata sui social network e in una Instagram story ha rivelato che tipo di decisione ha preso nelle scorse ore. Riguarda un suo ex fidanzato e una sua scelta fatta che l’ha fatta pentire amaramente. Il danno era ormai fatto, ma c’è la possibilità di eliminarlo. Quindi, si è affidata ad un esperto per rimuovere qualcosa sul suo corpo che ormai non le andava più a genio. E ha fatto capire che ci penserà moltissimo prima di avere un’idea del genere in futuro.

Antonella è intenzionata a cancellare per sempre il tatuaggio fatto per Francesco Chiofalo e ora ha iniziato il trattamento necessario: “Purtroppo ci vogliono minimo otto sedute ma almeno la prima l’abbiamo fatta. Potrei anche coprirlo facendo un altro tattoo. Prima di fare tatuaggi pensateci 200 volte“. Si trova intorno all’avambraccio destro dell’ex concorrente del GF Vip 7 e mancano sette sedute prima che venga rimosso totalmente.

E Chiofalo era finito al centro dell’attenzione sempre nelle scorse ore perché ha annunciato di essere stato bloccato sui social da Daniele, il concorrente di Temptation Island fidanzato con Vittoria che è considerato il suo sosia.