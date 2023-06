Gaffe estrema di Antonella Fiordelisi sui social. La dottoressa commette un errore e viene asfaltata senza pietà. Ma cosa è successo? C’è da dire, tanto per cominciare e pensare un attimo al contesto, che l’ex vippona ha fatto molto parlare di lei in questi giorni per la rottura ufficiale con Edoardo Donnamaria. I due infatti hanno deciso di allontanarsi, almeno sembra, per comportamenti troppo contrastanti. È stata sempre l’ex schermitrice campana a renderlo noto con una serie di video in cui piange di fronte al telefono e in cui dice peste e corna dell’oramai ex. Della serie: “I panni sporchi non si lavano in casa”.

In questi video la giovane e bellissima Antonella aveva raccontato ai suoi fan: “Non sto bene. Non ce la faccio più. Mi sento sfruttata sinceramente. E vedere non si immedesimano in quello che ho fatto e continuo a fare per lui, mi fa stare male. Sono sola in un’altra città. La mia famiglia non c’è e mi sta raggiungendo Ilenia. Una cosa sono i social, una è la vita privata. Farmi trattare così, dopo che ho dato tutto, anche no”.





Gaffe estrema di Antonella Fiordelisi sui social

E ancora: “Rispettate questo momento e non scrivetemi. Perché tutto è partito da lui. Io quando tengo a una persona do tutto”. E non è finita perché i due, dopo qualche giorno sono tornati ad attaccarsi a vicenda, sui rispettivi social. Ma andiamo a vedere cosa è successo adesso, ovvero la gaffe estrema di Antonella Fiordelisi.

Partiamo da una doverosa premessa: in questi ultimi giorni l’ex gieffina sta pubblicando sempre più video in cui canta. Proprio così, l’ex schermitrice campana sembra essere intenzionata ad aprirsi un varco in quel mondo (tra l’altro non è la prima volta che pubblica qualcosa dal punto di vista musicale). Così, mentre sta parlando coi suoi fan durante una diretta, Antonella dice: “Detto questo, visto che avete apprezzato anche le mie doti canoniche potrei anche cercare di cantare per voi qualche canzoncina, ogni tanto”.

Chiaramente dopo quel ‘canoniche’ e non ‘canore’ è scattato il finimondo. Una shitstorm in piena regola per una piccola gaffe. In tanti quindi hanno commentato con grande ironia, alcuni più pesanti di altri. Ma si sa, oramai è così, almeno sui social. E riguardo la Fiordelisi, la vedremo presto a Tale e Quale Show, forse?

