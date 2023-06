Antonella Fiordelisi, c’è una grossa novità. L’annuncio, via Instagram, arriva a pochi giorni da quello che conferma l’addio con Edoardo Donnamaria. Un addio sofferto per lei, a giudicare dal video in lacrime con cui chiede rispetto e privacy al suo pubblico in un momento delicato. La crisi era già nell’aria da tempo e i due non lo avevano nascosto. In un primo momento, però, sembrava che gli ex GF Vip fossero riusciti a risolvere le loro divergenze ma a quanto pare la situazione è poi precipitata.

Ma se dal punto di vista sentimentale le cose non sembrano andare alla grande, sotto il profilo professionale Antonella Fiordelisi può festeggiare. Sta infatti realizzando importanti progetti e collezionando anche numerose esperienze. Sta per esempio prendendo lezioni di canto e dopo un’imitazione di Francesca Michielin e un’altra di Mina, della quale è una fan, sono bastate a sganciare una voce bomba: è nel cast del prossimo Tale e Quale Show?

Leggi anche: “Ridicola, ti sei appena lasciata”. Bufera su Antonella Fiordelisi dopo l’addio a Edoardo Donnamaria





Antonella Fiordelisi non ha resistito: la novità

E poi la nuova attività di designer. Dopo aver registrato il sold out con la linea di gioielli The Queen Scaccomatto, ha annunciato che sono in arrivo anche gli anelli. E non ha resistito, anche se manca ancora un po’ al lancio ha voluto dare un’anteprima ai suoi follower tra le Storie di Instagram.

“Buongiorno guardate un pò cosa vi faccio vedere oggi – dice Antonella Fiordelisi in un video con la mano in primo piano – In anteprima gli anelli che usciranno tra pochissimi giorni, ma quanto sono belli? Non ho resistito dovevo per forza farveli vedere, innamorata”.

La nuova linea di anelli by Antonella Fiordelisi uscirà lunedì 3 luglio alle ore 14:00 sul sito ufficiale del suo brand The Queen Scaccomatto. La prima collezione di collane, bracciali e orecchini ha riscosso fin da subito un successo clamoroso e c’è da scommettere che anche gli anelli registreranno il tutto esaurito in breve tempo.