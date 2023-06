Antonella Fiordelisi si è ormai lasciata con Edoardo Donnamaria, infatti entrambi hanno fatto capire che ci fosse incompatibilità tra di loro ed inevitabilmente le loro strade si sono separate. Ma ecco che ora è esplosa una vera e propria bufera nei confronti di lei per alcune foto postate su Instagram. L’ex gieffina ha fatto imbestialire alcuni utenti perché ha fatto qualcosa che non è stata assolutamente gradita da una parte dei suoi seguaci.

Intanto, prima di dirvi perché Antonella Fiordelisi è finita nella bufera per queste foto, dobbiamo darvi un aggiornamento su ciò che sarebbe accaduto. Questo quanto emerso dai suoi fan: “Ieri in una room Donnalisi delle signore hanno rivelato che delle fan si sono offerte per fare tutti quei lavori di cui parlo sopra. In più, a Verona Cesarina ed altre erano nel privè con Antonella e Edoardo. Poi si è parlato di soldi e donazioni. Che sarebbero finiti in mano alle cape fandom”.

Antonella Fiordelisi nella bufera per alcune foto

Secondo quanto è venuto fuori in queste ore, Antonella Fiordelisi ha deciso di fare una cosa specifica subito dopo la rottura con Donnamaria. Si sarebbero aspettati ben altra reazione, visto che lei aveva anche pianto a dirotto mentre annunciava la triste notizia. Ma nella giornata di domenica 25 giugno lei è riapparsa a sorpresa su Instagram ed ecco che alcuni odiatori della rete hanno cominciato ad attaccarla in maniera pesante.

Antonella Fiordelisi ha deciso di sorprendere tutti, ritraendosi in bikini a bordo di una barca. E il suo atteggiamento sembrava molto positivo, infatti era molto più serena e anche sorridente. In una delle tre immagini ha anche degustato un ottimo piatto, mostrandosi molto felice. Quindi, il peggio sarebbe stato messo ormai alle spalle e lei sta piano piano tornando alla normalità. Ma vediamo come l’hanno attaccata gli hater.

Alcuni hanno scritto semplicemente: “Riprenditi”, mentre un altro follower ci è andato giù ancora più duramente: “Ieri piangevi per lui, oggi stai al mare a fare la bella vita. Sei ridicola“. E ancora: “Quando capirai che si può stare anche un giorno senza social?”.