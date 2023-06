Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, spunta un’assurda segnalazione. Ormai da diversi giorni sappiamo che la coppia formatasi all’interno della Casa dell’ultimo Grande Fratello Vip si è separata. La crisi era già nell’aria da tempo e i due non lo avevano nascosto. In un primo momento, però, sembrava che i due fossero riusciti a risolvere le loro divergenze. Addirittura si era parlato di una specie di ‘patto’ tra i due, una condizione per andare avanti.

Le indiscrezioni parlavano di un Edoardo Donnamaria infuriato soprattutto per l’atteggiamento di Antonella Fiordelisi nei confronti dei social. La crisi sembrava rientrata a patto che lei cambiasse il suo comportamento. Ma evidentemente le cose non stavano proprio così: “Ho deciso io di non comparire più con Antonella sui social perché credo che non riesca a distinguerli dalla vita reale, li vive in maniera tossica e le continue reazioni fuori luogo ne sono la dimostrazione lampante” ha poi scritto il volto noto di Forum. Ora, in ogni caso, esce fuori un’altra clamorosa segnalazione che riguarda la coppia e i Donnalisi.

L’assurda segnalazione sui fan di Edoardo e Antonella

Sulla questione dei social sono intervenuti anche gli ex di Antonella, Francesco Chiofalo e Gianluca Benincasa. Ma ora a far discutere è una segnalazione che viene dalla comunità dei fan di Donnamaria e Fiordelisi. Parliamo ovviamente dei Donnalisi. Ebbene, alcuni hanno riportato una segnalazione su una room di Twitter nella quale si parla di offerte di lavori e attività da parte dei fan per Edoardo e Antonella.

Nello specifico leggiamo: “Ieri in una room Donnalisi delle signore hanno rivelato che delle fan si sono offerte per fare tutti quei lavori di cui parlo sopra. In più, a Verona Cesarina ed altre erano nel privè con Antonella e Edoardo. Poi si è parlato di soldi e donazioni. Che sarebbero finiti in mano alle cape fandom”.

Date della malata di social ad Antonella xke vi conviene così e poi state fino alle 2 di notte a controllare il numero dei segui messi o tolti di entrambi, nelle room a parlare dei cazzi loro e fate a gara a chi cel ha + grosso

Amici, badanti e sorellastre comprese! 🤐#donnalisi — MaiUnaGioia❤️‍🔥 (@MaiUnaGioia89) June 26, 2023

Questi sono i lavori di cui si sarebbe parlato nella room di Twitter: “Non solo pulizie della casa ma anche: dogsitter, parrucchiera, manager improvvisata”. Al momento, come sottolinea anche Novella2000 non ci sono riscontri o prove che confermino quanto scritto in questi messaggi. La vicenda appare piuttosto fumosa e chissà se Antonella Fiordelisi o Edoardo Donnamaria abbiano la voglia e il tempo di chiarire la questione. Al momento, comunque, i due non hanno fatto commenti.

