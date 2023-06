Antonella Fiordelisi, gli ex intervengono sulla rottura con Edoardo Donnamaria. Alla fine la coppia è scoppiata. Tra i due ex gieffini le acque erano agitate già da un po’ di tempo. L’ultima crisi era rientrata in fretta, forse troppo in fretta. Alcuni messaggi erano stati rivelatori del momento no: “Mai elemosinare attenzioni” aveva scritto la spadaccina e influencer abbandonando Twitter: “Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter”.

Sui Donnalisi aveva detto la sua anche l’esperto di gossip e amico Alessandro Rosica: “Vi chiedo gentilmente di non bombardarmi più di messaggi o addirittura chiamate. Rispettate il momento delicato e lasciatemi stare. Qualsiasi cosa ha bisogno la mia amica io ci sono e lei lo sa, questo conta”. Adesso che la rottura è palese sono intervenuti anche gli ex fidanzati di Antonella Fiordelisi. Parole che sanno tanto di sale sopra la ferita che sanguina…

Le parole di Edoardo e gli interventi degli ex di Antonella

Edoardo Donnamaria ha fatto sapere: “Ho deciso io di non comparire più con Antonella sui social perché credo che non riesca a distinguerli dalla vita reale, li vive in maniera tossica e le continue reazioni fuori luogo ne sono la dimostrazione lampante”. Parole durissime alle quali hanno fatto eco quelle degli di Antonella, Francesco Chiofalo e Gianluca Benincasa.

Chiofalo è stato con Antonella dal 2019 al 2021, si sono conosciuti a Temptation Island dove l’influencer era una tentatrice. Oggi Francesco dice: “Lui ha detto la verità, ho vissuto su me stesso questa situazione. Non ha un rapporto sano con i social, vive in funzione di Instagram. Ogni cosa che fa nel suo privato è in relazione ai social e a Instagram, la ragazza ha bisogno di aiuto. Nel privato è attaccata al telefono 24h, in qualsiasi momento, è praticamente infrequentabile. Inutile piangere senza lacrime per far scena sul latte versato, chi è causa del suo mal pianga se stesso”.

Anche l’altro ex, Gianluca Benincasa, che era già intervenuto ai tempi del GF Vip per attaccare Antonella Fiordelisi, ha detto la sua sull’argomento. Parole pure in questo caso poco concilianti con la spadaccina: “Non so perché vi meravigliate di qualcosa di così scontato…Ora ci sarà vittimismo e carnefici..buona visione agli stolti”. Antonella, intanto, dopo un video in cui piangeva su Instagram ne ha pubblicato un altro dove si sente in sottofondo la canzone di Marracash e Guè Pequeno “Abbi cura di te, perchè la città ti schiaccia; Solo credere in te; È la cosa che ti salva…”.

