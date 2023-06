Si veste troppo provocante e ruba scena alla sposa. È quello che è successo ad un noto volto della tv. Parliamo di Stacey Solomon, famosa conduttrice della televisione inglese che, durante un matrimonio, ha fatto impazzire i social. Chiaramente si tratta di commenti del tutto di parte, opinabili e c’è da dire che non tutti sono stati d’accordo con queste accese critiche. Tuttavia è successo e la vicenda è degna di nota proprio per i commenti al vetriolo che la presentatrice tv ha ricevuto. Ma andiamo con ordine. La donna era stata invitata ad un matrimonio di un amico della coppia (quella di Stacey e del compagno).

I due hanno pubblicato dei bellissimi scatti a tavolo e non solo, ma a quel punto gli haters le hanno dato filo da torcere. Al lanternino ci sono finite alcune foto che la ritraggono, super sorridente, vicino al suo compagno, come dicevamo al matrimonio di un amico con la sua futura moglie. I due ragazzi inglesi, per l’occasione, si sono spostati fino in Austria e la donna si è vestita con un abito a di poco meraviglioso.





Si veste troppo provocante e ruba scena alla sposa

Ma è stato questo il vero problema, era troppo…. Bello! La conduttrice tv, amatissima in genere, ha scelto un abito crop-top con gonna ampia lunga con stampa floreale. Si tratta di un abito costoso, firmato da Dolce&Gabbana. Una scelta che però, come dicevamo l’ha fatta riempire di critiche.

Secondo tanti infatti, quella scollatura (ma sopratutto il suo fisico spaziale) hanno distolto l’attenzione di tutti dalla vera protagonista della serata: ovvero la sposa. In tanti hanno commentato che la donna si fosse vestita, attenzione, in maniera “indecente”. Critiche assurde e senza dubbio fuori dalla realtà. Un altro utente le ha quindi scritto: “Stai rubando la scena alla sposa, oggi è il suo giorno”.

Tanti i commenti negativi dal suo profilo Instagram che conta quasi 6 milioni di utenti. Stacey Solomon però, chiaramente, se ne è fregata altamente delle critiche e dei commenti negativi. Eccola quindi che espone il suo sorriso migliore, in un dei giorni più belli per gli sposi, ma anche per lei e il suo compagno. I due sembrano felicissimi, nonostante le critiche atroci.

