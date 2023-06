Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, arriva la sorpresa. Sono giorni che il mondo del gossip non fa che riempire pagine su pagine sul presunto desiderio della coppia di convolare a nozze dopo un altrettanto presunto periodo di crisi. Ma al di là di ogni pettegolezzo, la relazione sembra proseguire al meglio. La novità di oggi? Sicuramente quella che riguarda Pierpaolo, di rientro dalla Sicilia dove il 32enne era impegnato in un evento in un locale, ma anche il gesto che ha fatto Giulia che non ha dato gli esiti sperati.

Giulia Salemi viene scoperta da Pierpaolo Pretelli, salta tutto. La coppia pronta al grande passo? La recente ospitata di Pretelli nel salotto televisivo di Alberto Matano ha provato a mettere chiarezza alla situazione. Infatti tutto sarebbe accaduto durante il concerto dei Coldplay: “Pier, che dici dello stadio che diventa una sorta di agenzia matrimoniale?”, “Mi hanno rubato l’idea, ma io farò qualcosa di più originale alla sagra della salsiccia, con Gigione che canta. Lì chiederò alla mia fidanzata di sposarmi”, ha ironizzato Pierpaolo Pretelli.

Leggi anche: “Non la vuole lì”. GF Vip, scoperta la decisione di Alfonso Signorini su Giulia Salemi





Giulia Salemi viene scoperta da Pierpaolo Pretelli, salta tutto: “Me faccio sempre sgamare…”

Al di là delle indiscrezioni, e delle presunte nozze che sembrano ancora tyardare ad arrivare, di recente Giulia Salemi avrebbe pensato di fare una sorpresa al fidanzato. Peccato però che la sorpresa non sia per nulla riuscita: “Mi faccio sempre sgamare per i 100 messaggi che invio prima della sorpresa”, ha spiegato Giulia. Pierpaolo ha pensato di fare finta di non vedere la fidanzata arrivare, proprio per non rovinare la sorpresa pensata per lui.

Ma la verità è che l’ex gieffino ha chiaramente visto Giulia arrivare in aeroporto per poi dirigersi verso di lui per lanciarsi tra le sue braccia. Sorpresa o non sorpresa, la scena è stata tenerissima e i due dopo essersi abbracciati e scambiati un bacio non hanno potuto fare altro che ridere e scherzare insieme sulla sorpresa per nulla riuscita.

Ma sorpresa riuscita o meno, ciò che oggi fa rasserenare i fan è che appunto nella coppia sembra esserci armonia e serenità. Solo pochi giorni fa infatti, le voci diffuse su The Pipol Gossip avevano messo in allarme i fan. Una foto ritraeva Pierpaolo in compagnia di una donna altrettanto nota. La foto in questione mostrava il presunto Pierpaolo di spalle mentre si trovava nella stessa camera di albergo di un’altra ragazza. La smentita è arrivata nel giro di poco dal diretto interessato che ha scritto: “Bellissimi, dispiace dirvi che non sono io. Mannaggia a voi, anche perché io la faccio solo con la porta chiusa”.