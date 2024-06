Nonostante gli scettici la storia tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne va così bene che lui ha conosciuto il figlio di lei in questi ultimi giorni. Dopo una breve vacanza mamma e figlio a Formentera che naturalmente aveva dato adito alle solite voci di crisi e rottura, l’imprenditore di Salerno li ha raggiunti e ora sono lì tutti e tre insieme tra mare, apertivi e relax in spiaggia.

Un passo importante per Roberta Di Padua, come ricorderanno bene i suoi fan. Nonostante siano passati già 4 mesi dall’inizio della relazione con Vicinanza, la ex dama di Uomini e Donne ha voluto aspettare prima di coinvolgere il ragazzino in questo amore. Ma ora deve aver capito che lasciare il programma con l’ex cavaliere è stata la scelta più giusta.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, ancora Ida Platano di mezzo

Ma se da un lato i rumor di rottura si sono arrestati, almeno per ora, riprendono quota i riferimenti alla ex più celebre di lui, Ida Platano. Tutto ha inizio dopo un post molto romantico che Alessandro Vicinanza ha pubblicato sul suo Instagram direttamente dall’isola delle Baleari.

“Voglio esserti, non voglio averti. Voglio insegnarti e non correggerti. Voglio sceglierti e non subirti. Ho voglia di partecipare alla tua libertà senza intromettermi”, la dedica sotto a foto di baci nell’acqua che termina con un “ti amo Robby”. “Mi amor”, il commento di Roberta. Ma i fan hanno visto ben altro.

Scorrendo i commenti al post, per molti il gesto romantico del cavaliere è solo una replica.”Scene già viste e riviste con Ida”, “Uguale a come faceva con Ida”, si legge tra i tanti messaggi. Ricordiamo che la storia d’amore con Ida Platano si è interrotta meno di un anno fa. A quel punto lei è diventata tronista, lui è tornato nel parterre e poi è uscito con Roberta. Come la prenderà?