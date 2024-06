E mentre quasi tutti danno per certa la presenza di Gemma Galgani a Uomini e Donne anche nella prossima stagione arriva la notizia del matrimonio di un suo ex. Che ovviamente è anche un ex protagonista, forse tra i più discussi, del dating show di Maria De Filippi. Il pubblico di Canale 5 lo conosce bene anche perché, come detto, era diventato noto proprio per la frequentazione avuta con la dama storica del programma.

Lui è “l’uomo dalle mille e una notte” con cui Gemma Galgani era arrivata addirittura al castello per una serata speciale che poi è finita male. Dama e ormai ex cavaliere si sono frequentati per mesi fino a quando, appunto, lui ha organizzato una sorpresa: la famosa serata con “la decisione” finale per continuare o meno la loro relazione.

L’ex UeD ed ex di Gemma si è sposato

Di fronte a quella scelta, Gemma Galgani ha preferito rifiutare la proposta di Rocco Fredella e interrompere la storia con lui. Il cavaliere è poi rimasto per diverso tempo all’interno del programma, provando a conoscere altre donne, ma non riuscendo ad instaurare con nessuna una relazione stabile che lo portasse a decidere di uscire dalla trasmissione.

Accusato di rimanere nella trasmissione di Maria De Filippi solo per visibilità e non perché realmente interessato a conoscere una donna e costruire una relazione è stato allontanato da Uomini e Donne. Lontano dalle telecamere, Rocco Fredella ha incontrato una donna estranea al mondo dello spettacolo, Doriana Bertola, che oggi è diventata sua moglie.

Le foto del matrimonio a Venezia di Rocco Predella e Doriana sono state pubblicate sui rispettivi canali social. Diverse foto: l’ex cavaliere posa felice insieme alla neo sposa con cui si è ripreso mentre passeggia per la città e in gondola. “Un giro in gondola per sancire il nostro matrimonio, oggi sposi, auguri a noi“, ha scritto per poi ringraziare Uomini e Donne: “Finalmente ho coronato il sogno della mia vita… sposare Dory a Venezia… Per la realizzazione di questo sogno devo ringraziare Uomini e Donne, perché senza questo programma non avrei mai conosciuto il mio amore Doriana… un grazie a tutti”.