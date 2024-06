Dalla cascata di petali alla proposta di matrimonio. Nozze in vista per la coppia più bella nata all’interno dello studio di Uomini e Donne. L’ex tronista ha deciso di fare il grande passo e ha chiesto alla corteggiatrice con la quale era uscito dal programma di sposarlo. Una proposta di matrimonio molto romantica ripresa a distanza con il telefonino dagli amici della coppia. Dopodiché lui ha voluto condividere via social quelle immagini con i fan.

Il pubblico di Uomini e Donne è impazzito. Sotto il video della proposta di matrimonio dell’ex tronista sono piovute decine di commenti di gioia. In tanti avevano fatto il tifo per lui e la sua ex corteggiatrice, sempre inseparabili dopo la loro partecipazione al programma di Maria De Filippi. La proposta di matrimonio corona una storia d’amore bellissima.

“Vuoi sposarmi?” Ex tronista si inginocchia per la proposta di nozze

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione presto sposi. L’ex tronista ha rotto gli indugi. La proposta di matrimonio è andata in scena vicino al mare, in un angolo di spiaggia, al tramonto. I due non erano soli. Andrea infatti teneva in braccio Allegra, la figlia della coppia nata a febbraio. Che ha dato la sua approvazione.

“Mi ero preparato un grande discorso che ovviamente non sono riuscito a fare. Poche volte mi hanno tremato le gambe. Ma eravamo noi 3, nel tuo posto preferito. Ed era già così tutto perfetto. Tutte le promesse che ti volevo fare te le ho fatte. Vi amo ogni oltre cosa, sarò sempre accanto a voi. Ally ha detto che la mamma può sposare papà”, queste le parole dell’ex tronista su Instagram da cui si capisce tutta la sua emozione.

La proposta di matrimonio è stata fatta seguendo tutte le “regole”. Andrea si è inginocchiato e poi ha sfoderato l’anello. Arianna invece si è portata la mano alla bocca incredula e poi tra i due è scattato il bacio. Le immagini sono state condivise anche da tanti altri protagonisti di Uomini e Donne.

Insieme dal 2019, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti a Uomini e Donne. Sono andati a vivere insieme dopo un anno dall’inizio della loro storia e da allora non si sono più lasciati. Il loro amore è stato più forte della lontananza quando Andrea è stato tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi nel 2021. A Verissimo la coppia aveva parlato del desiderio di avere un bambino: “Sogniamo una famiglia, credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello”.