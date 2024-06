Uomini e Donne è in pausa e a settembre manca ancora un po’ ma i gossip sui protagonisti e anche le prime indiscrezioni sull’edizione 2024/2025 non mancano. Grazie ai social, il pubblico di Maria De Filippi continua a seguire ex tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri e qualche ‘scoop’ è già arrivato. Alcune storie continuano anche dopo la fine del programma, altre invece si sono già interrotte.

Ma la domanda principale è: chi tornerà in studio a settembre? Ovviamente parliamo del trono over, per i futuri tronisti è più difficile visto che negli ultimi tempi la redazione di Maria De Filippi si è spesso orientata su persone sconosciute al grande pubblico. A rispondere, ancora una volta, è l’esperto del programma: Lorenzo Pugnaloni.

Ida Platano di nuovo a UeD? Cosa si è saputo

I fan hanno già le loro teorie su chi potrebbe comporre il parterre del nuovo trono over e qualcuno ha ipotizzato un ritorno di Ida Platano per portare avanti la dinamica con Mario Cusitore, Lorenzo Pugnaloni ha risposto che è molto probabile che l’ormai ex tronista riprenda posto tra le dame.

Ricordiamo che Ida Platano non è riuscita a trovare l’amore nemmeno come tronista, è uscita dal programma senza scegliere e molti si dicono certi del fatto che dopo la pausa estiva possa essere ancora nel cast della trasmissione. Anche, appunto, Lorenzo Pugnaloni. “Ida tornerà a settembre e con Mario ricomincerà il teatrino, inutile negarlo”, gli hanno chiesto.

E lui: “Pensi male. Che Ida ritorni me lo auguro ed è molto probabile, ovviamente nel parterre over. Merita di trovarsi finalmente un uomo”. Con Mario del resto non sembra che ci siano sviluppi. In diverse occasioni il corteggiatore ha raccontato di aver raggiunto Ida a Brescia per provare a riallacciare la conoscenza, ma lei ha sempre risposto di no.