Era inevitabile che Tommaso Eletti si distinguesse subito al GF Vip 6. E a ben guardare l’ha fatto ancor prima di varcare la porta rossa della Casa quando l’ex volto di Temptation Island, già accusato di maschilismo e misoginia, durante la prima puntata di lunedì 13 settembre 2021, è incappato in uno scivolone.

Nel dettaglio, non appena Alfonso Signorini gli ha presentato Ainett Staphens, la nota “gatta nera” del game show di Italia 1 “Mercante in fiera”, Tommaso Eletti si è lasciato andare a questo commento in diretta: “Che bella topa”. Tutti, conduttore compreso, ha fatto finta di non sentire ma il pubblico ha sentito eccome e su Twitter i commenti negativi sono arrivati a pioggia. Poche ore dopo un’altra gaffe, con la produzione del GF Vip 6 pronta a intervenire con la censura quando il 21enne ha parlato negativamente del programma di Maria De Filippi che lo ha lanciato.

Tommaso Eletti ha “puntato” la coinquilina

Alle ragazze della Casa che volevano sapere di più sulla relazione di Tommaso Eletti e Valentina, lui ha confermato che è finita una volta usciti da Temptation Island. Ma ha anche aggiunto che l’esperienza al docu-reality estivo di Canale 5 in sostanza è stata un grosso errore e, poco prima che possa lasciarsi andare a commenti spiacevoli verso il programma, la regia del GF Vip gli ha abbassato il volume del microfono.





“È stato un errore pensare di andare là a risolvere un problema – ha detto Tommaso Eletti senza curarsi dei segnali della regia – Andare là pensando di risolvere un problema è stato proprio da scemi….”. E Valentina? Ha condiviso sui social alcuni articoli che riportano la notizia di Tommaso al GF Vip 6, dopo la mancanza di rispetto dimostrata nei suoi confronti ma niente di più.

Soleil: Visto che io son fuori dai tuoi standard c’è qualcuna che ti piace?

Tommaso: Beh Raffaella non è male

Soleil: Poi pure mamma single, categoria Milf

Non è da escludere però che Valentina entri nella Casa per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Tommaso Eletti. Che quindi ora è single e ha fatto qualche leggera avance a Soleil Sorge, che ha però risposto subito coppe: “Visto che io sono fuori dai tuoi standard, c’è qualcuna che ti piace?”, gli ha chiesto chiamandosi fuori per limiti d’età. E Tommaso Eletti ammette di aver puntato” “Raffaella Fico, che però fa orecchie da mercante, avendo chiarito appena entrata di essere felicemente fidanzata.