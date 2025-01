Nella serata di ieri, 8 gennaio 2025, Maria Monsè è tornata nella Casa del Grande Fratello, scatenando un acceso confronto con Ilaria Galassi. Le tensioni tra le due, già evidenti nelle settimane precedenti, hanno raggiunto l’apice durante la diretta, offrendo al pubblico momenti di alta drammaticità. Il dissidio tra Maria Monsè e Ilaria Galassi ha radici profonde, risalenti a episodi precedenti al loro ingresso nel reality. In particolare, Maria ha rivelato che Ilaria l’aveva contattata in passato per chiedere consigli su come affrontare il provino del Grande Fratello e per ottenere informazioni su trattamenti estetici. Monsè rivela: “Visto che voi siete tanto brave a parlare, io faccio i fatti. Non ti muovere, cosa fai con quelle mani? Maleducata che non sei altro. Cara signorina Ilaria, che ha bisogno di Pamela per ricordare la buona educazione”.

E ancora: “Quando avete bisogno di qualcosa mi contattate, ho messaggi anche di Pamela e non solo di Ilaria. Guarda, era tempo che stavi a casa tua ora sei diventata impertinente. Ci sono delle sorprese che ti riguardano, la brutta figura l’hai fatta tu. L’ho visto come sei aggressiva, mi minacci? Vieni in TV per menare? Mi ha detto di stare attenta”.Durante la puntata, il confronto tra le due è degenerato quando Ilaria, visibilmente irritata, si è alzata dalla sua postazione per affrontare Maria faccia a faccia, accusandola di comportamenti scorretti e di manipolazione. “Non l’ho negato ma ho detto che non siamo amiche. Siamo delle conoscenti. Dov’è il problema? Perché ti ho detto che non sei mia amica? Ti sei offesa?“, dice con forza Ilaria Galassi.





Maria Monsè choc contro Ilaria Galassi: “Ferma con le mani”

La situazione ha richiesto l’intervento del conduttore, Alfonso Signorini, per evitare che la discussione sfociasse in un alterco fisico. La tensione ha coinvolto anche altri concorrenti nella Casa. Pamela Petrarolo, altra ex protagonista di Non è la Rai, ha espresso il suo disappunto nei confronti di Maria, accusandola di riportare episodi del passato non pertinenti al contesto del reality. Anche Eva Grimaldi ha criticato l’atteggiamento di Maria, sottolineando come tali rivelazioni fossero inopportune e potessero danneggiare l’armonia del gruppo.

Maria ha ancora qualcosa da dire a Ilaria e Pamela 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/zNjSCtpHIm — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 8, 2025

La figlia di Maria, Perla Maria, presente nella Casa come concorrente insieme alla madre, ha mostrato segni di disagio per la situazione, manifestando preoccupazione per le ripercussioni che queste tensioni potrebbero avere sul loro percorso nel programma. La giovane ha definito “maleducata” la Galassi e ancora: “Non ti sei alzata nemmeno per salutarmi. Anche se siamo pesanti, sono una ragazza di 18 anni“.

Il chirurgo di Maria Monsè sbugiarda Ilaria Galassi: la verità sulle famose “punturine”https://t.co/RD0opJaYB6#GrandeFratello pic.twitter.com/lFrVLdapOH — BlogTivvu.com (@blogtivvu) January 3, 2025

Beatrice Luzzi, dallo studio, ha invitato i concorrenti a mostrare comprensione verso Perla, considerando la sua giovane età e la delicatezza della situazione. Questo episodio ha acceso un dibattito anche fuori dalla Casa, con il pubblico diviso tra sostenitori dell’una e dell’altra parte. Sui social media, numerosi spettatori hanno espresso le proprie opinioni, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sul programma.

