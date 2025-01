E dopo il comunicato ufficiale del Grande Fratello che fuori ha fatto esplodere una bomba, quello del televoto annullato, a poche ore dalla diretta spuntano nuove anticipazioni. Sul sito del programma condotto di Alfonso Signorini si fa riferimento solo a un provvedimento: “Colpi di scena, momenti decisivi e il ritorno di Pamela…”, si legge.

E ancora: “Mercoledì 8 gennaio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Nel corso della settimana è stato annullato il televoto che vedeva a rischio eliminazione Bernardo, Helena, Shaila e Stefania”.

GF, scoop: “Ecco cosa succede a Helena stasera”

Sempre nell’anticipazione si legge ancora: “Quale sarà il provvedimento disciplinare che verrà comunicato ai concorrenti? Dopo aver lasciato il GF nella puntata del 30 dicembre, Pamela Petrarolo è pronta a tornare in gioco. Ma non sarà l’unico ritorno della serata: Maria Monsè varcherà la Porta Rossa per risolvere definitivamente una questione lasciata in sospeso“.

Queste le notizie ufficiali diramante dal reality. Ma Biagio D’Anelli, che è intervenuto su TikTok, ha parlato più dettagliatamente. Di Helena e del suo destino: “Questa sera puntata scoppiettante. Ecco alcune anticipazioni del Grande Fratello. Pamela Petrarolo tornerà in casa e ci spiegherà realmente che cosa è successo dal 30 dicembre al due gennaio a casa sua e spiegherà il motivo che l’ha fatta ritornare”.

Colpi di scena, momenti decisivi e il grande ritorno di Pamela…



L’esperto di gossip e di tv cita anche Ilari Galassi e si chiede: “Pagherà dazio?”. E ancora: “Bene, è uscito un comunicato in cui si legge che saranno presi dei provvedimenti. Chi secondo voi dovrebbe pagare dazio e chi vorreste al televoto? Ma io vi do uno scoop, capitemi… questa sera il bollitore starà bene, a Helena non succederà nulla“. Dunque ad avviso di Biagio D’Anelli è salva, quantomeno non uscirà per squalifica. Avrà ragione? I fan della modella ci sperano, gli altri invece non la prenderanno bene.