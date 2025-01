“Lui sotto le coperte, da solo…”. Scoppia un nuovo scandalo al Grande Fratello: uno dei concorrenti sorpreso a letto in un momento di intimità dagli altri inquilini. Le telecamere non hanno mostrato nulla di quanto sarebbe avvenuto, ma a raccontare tutto è stato Lorenzo Spolverato. Il modello milanese, ieri sera, si trovava in giardino insieme a Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti, e con una battuta ha fatto riferimento a questo episodio. La dichiarazione, apparentemente scherzosa, ha immediatamente suscitato la furia del pubblico contro Spolverato.

I commenti sono contrastanti: alcuni criticano Lorenzo dicendo “Parla proprio lui, dopo quello che ha fatto…”, mentre altri sostengono che si tratti di una bufala inventata dallo stesso Spolverato. Non è la prima volta che al GF vengono messe in circolazione voci tendenziose da parte di alcuni concorrenti per screditare i rivali all’interno della Casa.

“Lui sotto il piumone da solo…”. Scandalo al Grande Fratello, Lorenzo esagera sul concorrente

Ma cosa è successo esattamente? A iniziare il discorso è stata Maria Vittoria Minghetti: “Chi è il regista, quello là che ha fatto scoppiare lo scandalo perché stava sotto il piumone…”. E Lorenzo ha aggiunto, tra le risa divertite degli altri: “Calvani, quello che stava sotto il piumone, che si faceva le…”. La clip è diventata virale e ha indignato parecchi telespettatori. Un utente commenta: “Lorenzo che prende in giro Calvani dicendo che si faceva le pi**e sotto al piumone… veramente a prova contraria, visto che abbiamo video tuoi e non di Calvani, quello che se fa li pi**e sei tu dietro la tenda tutte le mattine i pomeriggi…”. Un altro fan del Gf invece ha esclamato: “Cafoni!”

Di sicuro, il rapporto tra Calvani e Lorenzo Spolverato ha raggiunto il punto più basso in questi ultimi giorni, soprattutto dopo che il regista toscano si è schierato apertamente dalla parte di Helena Prestes, contro la quale Lorenzo sta conducendo una vera e propria guerra all’interno della casa.

il regista calvanone che sta sotto ar piumone e si fa un bel segone dioc skskksksksksksk pic.twitter.com/n7x9jpOgI1 — mariiiiii 🎀 (@Mariiii9) January 8, 2025

Nei giorni scorsi, tra Luca e Lorenzo c’era stato anche uno scontro verbale. In particolare, il regista aveva accusato il compagno di squadra di essere in accordo solo con chi la pensava come lui e di voler convincere tutti che la sua posizione fosse quella giusta: “Se poi non li convinci, allora li cancelli”. Questo conflitto ha reso ancora più tesi i rapporti all’interno della casa, dando vita a frizioni che sembrano destinati a crescere man mano che si avvicinano le fasi finali del programma.