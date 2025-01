Un’anticipazione dopo l’altra della puntata, che sicuramente sarà seguitissima, del Grande Fratello. Il reality di Alfonso Signorini torna in onda mercoledì 8 gennaio per poi ripassare al doppio appuntamento settimanale ma dalla fine del 2024 a oggi ne sono successe di ogni. L’episodio più eclatante sicuramente è la lite scoppiata tra Helena e Jessica e la conseguente possibilità di un provvedimento per qualcuno della casa.

Dopo l’annullamento del televoto di qualche giorno fa, nelle ultime anticipazioni ufficiali del Grande Fratello la produzione del programma ha fatto riferimento ad un solo provvedimento e molti hanno così pensato che soltanto una gieffina fosse a rischio eliminazione o televoto flash, come abbiamo raccontato qui sotto, raccogliendo anche lo scoop svelato da Biagio D’Anelli.

GF, le ultime novità sui provvedimenti

Dopo le anticipazioni del GF, l’esperto di gossip ha svelato che Helena Prestes potrà stare tranquilla, ma che lo stesso non vale per Ilaria Galassi. Ora però è uscita una novità: il Grande Fratello ha fatto sapere che il provvedimento sarà sì uno solo, ma che coinvolgerà vari concorrenti.

Viene quindi da pensare che potrebbero aprire un televoto flash per Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi, oppure queste tre gieffine potrebbero andate in nomination d’ufficio, ipotizza il sito Biccy che pubblica anche lo screen di un utente che riporta un’immagine presa dal sito del reality di Canale 5.

Di sicuro ci saranno dei ritorni nella casa, sempre durante la serata di mercoledì: “Pamela sta per ritornare in gioco, ma non sarà l’unica concorrente a varcare nuovamente la Porta Rossa: Maria Monsè, nel corso della serata, farà un’incursione nella Casa per risolvere definitivamente una questione lasciata in sospeso“.