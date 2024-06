Non sono solo le coppie a tenere banco a Temptation Island, occhi e orecchie sono ben puntati anche su tentatori e tentatrici. Su uno in particolare, Carlo Marini, si sono accesi i riflettori. Carlo che è già stato notato da Martina, la fidanzata di Raul entrato, dopo appena una puntata, nella black list del pubblico dopo la sfuriata di gelosia. Del suo carattere aveva avvertito Martina, spiegando che Raul è piuttosto geloso, e chissà che nel suo cuore non entri Carlo.

Intanto la nuova edizione di Temptation Island entra con il vento in poppa. Gli ascolti, infatti, sono più che lusinghieri. Il programma è stato visto da 3.248.000 spettatori e il 25% di share. Un’ottima partenza per il programma “dei sentimenti” che consolida la sua forza agli occhi del pubblico di Canale 5. In leggero calo, ma di molto poco, rispetto a un anno fa.





Temptation Island, tutte pazze per il tentatore Carlo Marini: chi è

L’edizione 2023 del programma, infatti, partì alla prima puntata con 3.5 milioni di spettatori e il 26.1% di share. Ma da quello che si è visto è destinato a salire. Anche grazie alle bellezze dei tentatori. Carlo Marini, del resto, non è un volto nuovo della tv. Ha già un passato a Uomini e Donne. Nel programma di Maria De Filippi era arrivato per corteggiare Manuela Carriero.

Della sua vita privata sappiamo poco. È nato a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, ha 29 anni ed un grande appassionato di sport come, per altro, si nota dal suo fisico scultoreo. È un appassionato di calcio ma non disdegna il tennis. Nella vita di tutti i giorni lavora nel settore del turismo, impegnato nella gestione di alcune strutture ricettive pare anche con ottimi profitti.

Sui social è presente ma con moderazione. Carlo ha un profilo instagram che conta circa 4000 seguaci ma al momento è privato. Una cosa è certa, finita questa edizione i numeri esploderanno: se c’è una cosa che dopo una puntata è già chiara è che sono già tutte pazze di lui.