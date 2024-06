Fatto l’annuncio che diventeranno genitori, il cantautore Ultimo e la sua fidanzata Jacqueline sono stati inondati di messaggi di auguri e felicitazioni. Tra i numerosi commenti di affetto ricevuti, spicca quello della mamma di Ultimo, che ha rivolto alla futura nuora delle parole piene d’amore e commozione. Ultimo e Jacqueline diventeranno presto genitori di un maschietto il cui nome inizierà con la lettera E. Dopo l’annuncio della gravidanza, i due hanno ricevuto moltissimi messaggi d’affetto da fan, amici e altri volti noti del mondo della musica e dello spettacolo.

Tra questi, anche la sorellastra di Jacqueline, Rebecca, figlia maggiore di Heather Parisi, ha condiviso i suoi auguri, mentre la stessa Heather Parisi non ha ancora fatto dichiarazioni pubbliche. Il messaggio più toccante è però arrivato dalla signora Anna Sanseverino, madre di Ultimo. Sul suo profilo Instagram, la signora Anna ha condiviso una foto del concerto in cui Ultimo bacia affettuosamente il pancione di Jacqueline. Accompagnando l’immagine, ha scritto un messaggio emozionante.

Ultimo papà, la reazione della nonna

“E poi arriva questo momento… e l’emozione ha preso il sopravvento. Da quando è entrata Jac nella nostra vita tutto si è dipinto di colori, suoni, sorrisi. È la figlia femmina che mi mancava. Ma ora sta per arrivare E. e già so che non esisterà amore più grande. Lo vizierò e amerò come fanno i nonni, gli terrò la mano se la dovesse cercare. La mia famiglia si allarga, il mio cuore anche”.

Tra i tanti commenti al post della signora Anna, è apparso anche quello di Jacqueline, che visibilmente commossa ha risposto: “Mi fai piangere così. Ti voglio bene Nonna Anna”. Questo scambio di affettuosi messaggi ha ulteriormente consolidato il legame tra le due donne, dimostrando l’amore e l’unità della famiglia in questo momento speciale. Nonostante l’annuncio della gravidanza abbia già scaldato i cuori dei fan, c’è ancora un piccolo mistero che circonda la futura nascita: il nome del bambino.

Sappiamo solo che inizierà con la lettera E, e molti pensano che potrebbe essere Edoardo. Questo nome avrebbe un significato speciale per Ultimo, in quanto Edoardo era un caro amico del cantante, tragicamente scomparso qualche anno fa in un incidente. In memoria di lui, Ultimo gli ha anche dedicato una delle sue prime canzoni. Mentre i giorni passano e la nascita del piccolo E. si avvicina, l’entusiasmo e l’amore che circondano Ultimo e Jacqueline continuano a crescere. La famiglia si allarga, e con essa, si moltiplicano le emozioni e le attese per l’arrivo di questo nuovo membro, che promette di portare ancora più luce e gioia nelle loro vite.