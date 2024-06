Ultimo e la compagna Jacqueline diventeranno presto genitori. Dall’annuncio avvenuto durante il concerto del cantante allo Stadio Olimpico sono passati già alcuni giorni, ma la notizia continua a tenere banco un po’ ovunque.

Quello che doveva essere un lieto annuncio si è trasformato in un vero e proprio caso mediatico che coinvolge la futura nonna, Heather Parisi. La sua reazione ha scioccato i fan. Ma in queste ore il caso si sta allargando anche ad altre persone della famiglia. A intervenire è stata infatti Rebecca, l’altra figlia di Heather Parisi, e futura zia del bebè di Ultimo.

Leggi anche: “La mossa dopo la notizia sul nipote”. Heather Parisi e la figlia Jacqueline più chiara di così non si può





Davanti alla notizia dell’arrivo di un nipote, Heather Parisi non ha rilasciato commenti pubblici, neanche via social. Non è una novità che tra quest’ultima e la figlia Jacqueline non ci siano buoni rapporti. Ma ai fan non è piaciuto il silenzio della Parisi davanti a quello che dovrebbe essere un evento che porta felicità all’interno di una famiglia. La ballerina è stata presa di mira anche con insulti sul web. Ovviamente, non è detto che in privato le due donne non si siano sentite.

Rebecca Monti è la sorellastra di Jacqueline. È nata il 20 luglio 1994 dal matrimonio della showgirl con Giorgio Manenti e fa la dentista. Jacqueline, invece, è la seconda figlia della Parisi ed è nata nel 2000 dalla relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Heather ha avuto altri due figli con un nuovo compagno e insieme vivono a Hong Kong.

Rebecca è una zia felice. La ragazza era presente al concerto di Ultimo, stava tra il pubblico. La sera stessa ha condiviso sui propri canali social il video dell’annuncio della gravidanza della sorellastra, senza riuscire a nascondere la propria emozione: “Il cuore che mi scoppia”, ha scritto a corredo di quelle immagini.

La gioia non è scemata neanche nei giorni successivi per Rebecca, che è tornata alla carica sui social, stavolta con un selfie direttamente dallo studio dentistico: “E oggi ancora più sorrisoni”. Nessuna immagine del concerto o della sorella con Ultimo, ma dalle parole usate si capisce a cosa si riferisce Rebecca. Pare che lei e Jacqueline siano legatissime. Vivono entrambe a Roma e si frequentano. Intanto continua il silenzio social di mamma Heather.