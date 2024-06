La notizia di gossip della settimana è quella del primo figlio in arrivo per Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. Il cantante e la secondogenita di Heather Parisi hanno in sostanza confermato le voci che circolavano da settimane ma in modo spettacolare: sul palco dello Stadio Olimpico durante il terzo concerto a Roma di lui, che per la cronaca ha registrato tutti sold out.

L’annuncio del bebè in arrivo – sappiamo già che sarà un maschietto e il suo nome inizierà per “E” – ha scatenato tutti i fan del cantante ma anche gli amanti del gossip perché, come è noto, non corre buon sangue tra la fidanzata e la sua famosa mamma. Rapporti praticamente azzerati da un decennio, aveva rivelato Jacqueline dopo l’intervista della madre a Belve.

Heather Parisi nonna, l’ultima mossa che fa discutere

Fatto sta che appena diffusa la lieta notizia tanti hanno preso di mira i social di Heather Parisi. Sotto l’ultimo post, che è un video dell’altra figlia Elizabeth di qualche tempo fa, centinaia e centinaia di follower le hanno fatto gli auguri e, soprattutto, l’hanno criticata aspramente. Qualcuno l’ha addirittura definita “Il disonore delle mamme”.

Ma c’è anche chi la difende: “In questo periodo sto leggendo tantissimi commenti sgradevoli su di te sul web….non c è cosa più brutta quando la gente si mette a giudicare senza sapere i fatti, nessuno dovrebbe permettersi di intervenire in cose così private e delicate. Un abbraccio”, “Ma voi che commentate senza sapere nulla di come stanno le cose? Boh ridicoli“, si legge sempre sotto l’ultimo post.

La sua reazione alla notizia del primo nipotino in arrivo? Nessuna, bocca cucitissima. Pare proprio che Heather Parisi non abbia alcuna voglia di parlarne. E nemmeno che se ne parli sul suo profilo: ha infatti limitato i commenti al post in questione che, come detto, è stato invaso da insulti e critiche feroci.