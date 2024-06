Una E e un cuoricino azzurro. Dopo l’annuncio durante il concerto all’Olimpico di Roma insieme alla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi con cui fa coppia dal 2021, Ultimo ha condiviso sui social il video dell’annunci fatto ai fan allo stadio con una E e un cuore celeste. Nel filmato si vede Jacqueline salire sul palco avvolta in un abito che mette in evidenza le prime forme della gravidanza. “Se c’è una cosa che ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, è il significato della parola famiglia” ha detto al pubblico.

Poi un bacio al pancino e al figlio in arrivo. Lui le ha recentemente dedicato una canzone, Altrove, uscita lo scorso 10 maggio. Stanno insieme dal 2021 e il cantante, dopo averla incontrata, ha dichiarato di non aver bisogno di altre persone nella sua vita. “Non ho voglia di altre persone. Non ho voglia di cose nuove. Parlami, portami altrove. Tra stelle accese e spiagge vuote. Avanti, parlami e portami altrove. Tra i miei testi e la tua voce. Basta che sia altrove”, si legge nel testo della canzone di Ultimo.

“No dai, ma cosa fa!”. Ultimo lo ha fatto davanti ai fan, succede l’assurdo prima dell’annuncio sul figlio





Ultimo e Jacqueline hanno scelto il nome del figlio, è Edoardo

La coppia è in attesa di un maschietto e anche questo è stato il cantante a rivelarlo condividendo tra le Instagram Stories il video dell’annuncio, la lettera E e un cuore azzurro. Proprio la lettera ha ha fatto pensare ai fan di Ultimo che il cantante e la compagna abbiano già deciso il nome del bambino che nascerà tra qualche mese.

Secondo molti fan Ultimo e Jaqueline Luna Di Giacomo hanno scelto il nome Edoardo. Questo nome è legato indelebilmente al cantante, perché Edoardo era uno dei più cari amici di Ultimo. Il giovane è morto prematuramente in un incidente stradale.

Secondo quanto riportato da Gossipetv, “Non si tratta di un nome casuale. Ultimo ha avuto un grande amico che si chiamava proprio Edoardo. Il ragazzo, purtroppo, è scomparso prematuramente. ‘Diamante Nel Cielo’, uno dei primi brani del cantautore romano, parla proprio del decesso di un suo caro amico, scomparso in un tragico incidente stradale. Quindi tutto fa pensare che Ultimo abbia intenzione di commemorare l’amico chiamando suo figlio Edoardo”.