Dopo le indiscrezioni la conferma. Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, diventerà presto papà. La compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi con cui fa coppia dal 2021, è incinta. È stato lo stesso cantautore a condividere la notizia con il pubblico durante il suo ultimo concerto all’Olimpico invitando la futura mamma sul palco e baciandole il pancino. Il cantante ha condiviso sui social il video diventato subito virale tra i fan dell’artista.

Nel filmato si vede Jacqueline salire sul palco avvolta in un abito che mette in evidenza le prime forme della gravidanza. “Se c’è una cosa che ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, è il significato della parola famiglia” ha detto al pubblico. Poi un bacio al pancino e al figlio in arrivo.

“Che bello, sarai nonna”. Jacqueline incinta di Ultimo e gli auguri a Heather Parisi: la sua reazione





Ultimo beve un bicchiere di vino offerto dal fan

La coppia è in attesa di un maschietto e anche questo è stato il cantante a rivelarlo condividendo tra le Instagram Stories il video dell’annuncio, la lettera E e un cuore azzurro. Per Ultimo è un momento d’oro, sia a livello professionale che personale. Il suo tour negli stadi italiani è sold out e proprio durante il suo ultimo appuntamento allo stadio Olimpico è successo qualcosa di molto curioso.

Mentre il cantante correva nella passerella tra il pubblico, è stato fermato da un suo fan, che gli ha offerto un bicchiere di vino rosso. Ultimo è stato richiamato dal fan e una volta tornato indietro ha preso il bicchiere in mano e lo ha bevuto. L’artista ha mosso anche la testa facendo capire al suo fan che il vino era davvero buono, e sicuramente molto gradito.

Una scena ripresa da tanti fan che si trovavano lì in quel momento ed è stata pubblicata su diversi account di X e TikTok. “Raga ma che carino che si è fidato”, “Abbiamo capito come far fermare Ultimo, con una bottiglia de vino”, scrive un’altra fan a corredo del filmato pubblicato su TikTok. “Non avrei mai più lavato quel bicchiere“, “Lui che si ferma per bere il vino ti prego lo amo”, “Perché non c’ho pensato prima, possiamo attirarlo così”, si legge ancora.