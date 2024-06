Il gossip lo diceva da settimane ma ora è arrivata la conferma: Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo diventeranno genitori. L’annuncio ufficiale è stato spettacolare. Durante il concerto a Roma, il cantante è stato raggiunto dalla figlia di Heather Parisi sul palco e confermato la notizia baciando il pancino, evidenziato dall’abito aderente. “Quel filo che ci unisce. Se c’è una cosa che so, è che ho imparato da voi la parola famiglia. Ci aiutate a cantare?”, ha detto al pubblico.

Il video del momento che ha emozionato tutto lo stadio Olimpico è diventato presto virale e il pensiero è andato subito alla futura nonna. Che con la figlia 24enne e il famoso fidanzato ha praticamente zero rapporti. La prima e unica volta che si accennò a questa storia fu durante un’intervista a Belve. “Contenta di essere la suocera di Ultimo?”, chiese Francesca Fagnani.

Heather Parisi presto nonna, la reazione alla notizia

E lei: “Suocera di chi? Non lo so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private. Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia figlia”. È poi seguito un duro botta e risposta tra madre e figlia, che nata nel 2000 dall’amore con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo.

Jacqueline Luna Di Giacomo è la seconda figlia di Heather Parisi, già mamma di Rebecca Jewel Manenti, classe 1994, figlia dell’imprenditore Giorgio Manenti. Le due vanno molto d’accordo e più volte specificato sui social di aver supplito con il loro legame la lontananza della madre. Che oggi vive a Hong Kong, con l’attuale compagno Umberto Maria Anzolin, sposato nel 2013 e da cui ha avuto nel 2010, a 50 anni, i gemelli Elizabeth e Dylan, di cui condivide spesso foto e ricordi.

E proprio sotto l’ultima foto della figlia, intenta a suonare la batteria, si sono scatenati i follower. “Vorrei dirti che di “scarrafoni” ne hai 4. Di cui 2 abbandonati per rifarti una vita nuova. Sei orrenda, egoista e cattiva come il veleno”, le ha scritto qualcuno uscito il gossip della gravidanza della secondogenita. E ora che la lieta notizia è ufficiale sono già piovuti gli “Auguri, stai per diventare nonna” e “Che bello, sari una nonna!”. La reazione di Heather Parisi? Nessuna risposta.