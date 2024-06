“Ragazzi, devo confessarvi una cosa”. Ultimo, annuncio clamoroso durante il concerto a Roma. Sul palco dell’Olimpico arriva la sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, la bellissima figlia di Heather Parisi e il cantante decide di lanciare una bomba gossip davvero incredibile. Lo ha fatto a casa, nella sua Roma, dove tutto è iniziato e in effetti non poteva essere altrimenti. Niccolò Moriconi, 28 anni, in arte Ultimo, è uno degli artisti italiani più amati di questo momento, nel panorama nazionale.

Con i suoi testi ricchi di significato, la sua voce e la musica dolce, si conferma uno degli artisti più seguiti, soprattutto per le ragazze. Anche la relazione con Jacqueline Luna, ultimamente sta facendo molto parlare di loro. Il gossip si sa, tiene sempre banco, ma se poi capitano fatti come questi, eclatanti, di fronte a un pubblico di oltre 50mila persone beh, le cose si fanno ancora più gustose.





Ultimo, annuncio clamoroso durante il concerto

Ma cosa è successo durante l’ultimo live all’Olimpico di Roma? Ad un tratto, Ultimo fa salire sul palco la sua fidanzata: impossibile non notare la pancia su questo vestito azzurro attillato. Ed è qui che Ultimo decide di fare un gesto che vale più di una canzone intera piena di parole: si abbassa e bacia il pancino della compagna.

Pubblico in lacrime, poi lui dice: “Quel filo che ci unisce“. “Se c’è una cosa che so, è che ho imparato da voi la parola famiglia. Ci aiutate a cantare?”, ha detto al pubblico, con una Jacqueline in lacrime. Un momento davvero molto bello ed emozionante. Già prima della fine del concerto sui social non si è parlato di altro. In migliaia hanno infatti condiviso le immagini e le parole del cantante romano che di fatto ha annunciato di diventare padre.

Come può il mio bambino diventare padre?

#ultimostadi2024 pic.twitter.com/AHoirysMbb — Wendy in tour🏟️🕺🏽🪐 (@quellachecanta) June 24, 2024

I due si sono incontrati per la prima volta a gennaio del 2021 ed è stato amore a prima vista. A tre anni da quella prima volta, i due annunciano che avranno un figlio. Per il momento non si sa molto altro. C’è da dire che in molti l’avevano annunciato: i rumors si rincorrevano già da parecchio. E stavolta è tutto vero, parola di Ultimo.

