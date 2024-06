“Gli sposi più belli!”. Bruno Vespa, il matrimonio del figlio Alessandro, ma la scena è tutta per la super invitata. Il figlio di Bruno Vespa ha celebrato il suo grande giorno a Oria, in Puglia. Il ragazzo, figlio del giornalista Rai e della magistrata Augusta Iannini, si è sposato con la bellissima Isabella. Il matrimonio è stato celebrato nella cattedrale Santa Maria Assunta in cielo di Oria, in provincia di Brindisi. La messa è stata celebrata dal vescovo Vincenzo Pisanello.

>> Daniela Ferolla sposa, l’abito meraviglioso e l’emozione di quel sì. Poi spunta l’invitata speciale

La cerimonia si è svolta nel centro storico, dove il divieto di sosta è scattato per garantire la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori. La festa è stata un’occasione per molti vip, tra cui politici e personalità del mondo dello spettacolo, di unirsi per celebrare l’amore tra Alessandro e la sua sposa. Il ricevimento si è svolto a Manduria, dove i 200 invitati hanno potuto godersi la serata in un’atmosfera di festa e divertimento.





“Gli sposi più belli!”. Bruno Vespa, si sposa il figlio

Tra gli ospiti, ci sono stati anche alcuni volti noti del mondo televisivo, come Maria Elena Boschi, ex ministro nel governo Renzi, che di fatto ha rubato quasi la scena agli sposi. In un abito lungo e verde, le bella politica si è subito fatta notare dai curiosi. Invitati alle nozze anche Pier Ferdinando Casini, Angelino Alfano.

Pier Ferdinando Casini al matrimonio di Alessandro Vespa

E ancora, Simonetta Matone, politica e magistrata spesso ospite del salotto di Porta a Porta. Tra gli ospiti anche la figlia di Al Bano, Romina Carrisi. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di eleganza e semplicità, con un tema floreale che ha dominato la scena. I fiori d’arancio hanno adornato la location, creando un’atmosfera calda e accogliente.

Maria Elena Boschi al matrimonio di Alessandro Vespa

Il matrimonio di Alessandro Vespa è stato un evento davvero esclusivo e bellissimo, a detta dei presenti e dei curiosi che sono corsi a vedere i vip invitati. Gli sposi, con un’atmosfera di felicità e amore che ha coinvolto tutti i presenti. La coppia ha celebrato il loro amore con un’emozionante cerimonia che non dimenticheranno mai.

Leggi anche: “Ah, ma c’è anche lei?”. Matrimonio Diletta e Karius, tra gli scatti spunta anche la vip più chiacchierata