“Dopo 20 anni ha detto sì”. Daniela Ferolla si è sposata dopo ben due decadi di fidanzamento, lunghissimo. Alla fine però, i due sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore e dirsi quel fatidico ’Sì’ di fronte alla legge, gli amici e i parenti. La conduttrice televisiva e l’imprenditore si sono sposati in una cerimonia da favola a Roma, alla presenza dei loro familiari e amici più cari.

>> “Ci siamo lasciati”. L’addio della famosa coppia che fa ridere l’Italia dopo oltre 10 anni insieme

La coppia si è conosciuta nel 2004 e da allora il loro legame non ha mai vacillato. Nonostante i 25 anni di differenza d’età, Daniela e Vincenzo hanno costruito una relazione solida e piena di complicità, che li ha portati finalmente all’altare. Parliamo chiaramente di Daniela Ferolla e Vincenzo Novari. Lei, volto notissimo dei palinsesti Rai, è impegnata assieme a Masimiliano Ossini a condurre Unomattina.





“Dopo 20 anni ha detto sì”. La vip della tv si è sposata

La cerimonia si è svolta in una suggestiva location romana, il Castello di Tor Crescenza, dove i due si sono scambiati le promesse d’amore circondati dall’affetto dei loro cari. Tra gli invitati, spiccavano volti noti del mondo dello spettacolo, come la conduttrice Rai Monica Setta e l’amica Angela Melillo. Tuttavia, la vera sorpresa è stata l’arrivo di Mara Venier, la “zia d’Italia” e della televisione, che ha partecipato alla festa insieme alla figlia Elisabetta Ferracini.

La popolare conduttrice veneta, molto legata a Daniela, ha condiviso sui social alcuni momenti della giornata, come il taglio della torta nuziale e il lancio del bouquet. Quello di Daniela Ferolla e Vincenzo Novari è stato un matrimonio intimo e riservato, lontano dai riflettori, ma non per questo meno emozionante.

Una storia d’amore che ha superato il traguardo dei vent’anni e che ora si è coronata con la promessa di un futuro insieme, fatto di complicità, sostegno e, soprattutto, di tanto amore. Certo, molto diverso da quello super vip a Vulcano di Diletta Leotta e Karius. Ma di certo non meno bello o importante.

Leggi anche: “Ah, ma c’è anche lei?”. Matrimonio Diletta e Karius, tra gli scatti spunta anche la vip più chiacchierata