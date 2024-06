Alla fine l’annuncio che nessuno voleva leggere è purtroppo arrivato. I due famosi italiani si sono lasciati, dopo aver vissuto una relazione di oltre 10 anni. Attraverso il loro profilo Instagram hanno voluto informare i fan di ciò che è ormai successo diverso tempo fa. Nonostante lavorino assieme, ormai i sentimenti sono finiti e quindi c’è stata la rottura definitiva.

Nel lungo messaggio scritto ai follower, i due famosi italiani che fanno ridere e che purtroppo si sono lasciati hanno fatto sapere: “Finalmente single!!! Cari amici belli, ormai da un po’ di tempo la domanda più frequente che ci ponete in tanti è: ‘Ma vi siete lasciati?’ e noi, un po’ per paura e un po’ perché cercavamo le parole giuste, ci siamo presi del tempo prima di rispondere. La verità è che sì, da un annetto a questa parte abbiamo deciso di separarci sentimentalmente”.

I due famosi italiani si sono lasciati dopo oltre 10 anni insieme

I due famosi italiani si sono lasciati in ottimi rapporti, come hanno fatto intuire: “Non perché fosse finito qualcosa, ma al contrario perché il nostro amore si è evoluto in qualcosa di molto più grande, da definirsi un vero e proprio amore fraterno. Sappiamo che questa notizia possa sembrare destabilizzante, ma vi giuriamo che per noi non lo è affatto, anzi… Abbiamo deciso insieme di liberarci da alcune dinamiche sentimentali per dare inizio ad un nuovo capitolo fatto di libertà e di amicizia che siamo sicuri, al contrario dell’amore, durerà in eterno”.

A dirsi addio sentimentalmente sono stati I Soldi Spicci, ovvero i comici Claudio Casisa e Annandrea Vitrano. Che hanno aggiunto: “Un po’ come l’acqua che cambia la sua forma in base al contenitore anche noi continueremo a raccontare l’amore sotto un altro aspetto. Dunque niente tristezza… perché noi siamo felici, ve lo giuriamo!!!… Continueremo a lavorare insieme, a fare i cretini insieme, ad abbracciarci, emozionarci e condividere con voi tanta strada sia artistica che personale, con una piccola differenza: a fine serata ognuno… se ne tornerà a casa sua!”.

Infine, I Soldi Spicci hanno concluso: “Da oggi cominceranno tante nuove avventure e i vostri cari SoldiSpicci, vi possiamo assicurare, stanno già lavorando a tantissimi nuovi progetti che presto vi racconteremo! Grazie a tutti… noi adesso andiamo a brindare all’amore che non finisce ma che si evolve!!!”. L’annuncio è stato fatto a modo loro, infatti il duo comico molto noto sui social ha postato una carrellata di foto divertenti, in cui annunciano di essere finalmente single.