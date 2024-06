Una coppia famosa si sarebbe ormai lasciata. Non ci sarebbero più dubbi sulla fine della relazione sentimentale, come già si vociferava da tempo. A parlarne è stato il sito Dagospia, che ha tirato in ballo ad esempio una questione che confermerebbe la rottura. Infatti, nel corso di alcune cene nell’abitazione dell’amico Giuseppe Consolo, avvocato, lui si era presentato senza la coniuge.

Infatti, queste sono state le indiscrezioni sulla coppia famosa che si sarebbe definitivamente lasciata, a causa anche di una vicenda roboante a livello nazionale: “Hanno rotto, si sono lasciati da un bel po’“. A riferire questo è stato un amico dei due, sebbene i diretti interessati abbiano preferito momentaneamente percorrere la strada del silenzio.

Leggi anche: “Siamo marito e moglie”. Vip d’Italia in festa per il sì della coppia celebre. Un matrimonio da favola





Una coppia famosa si è lasciata: “Matrimonio finito da un po’”

Il matrimonio di questa coppia famosa sarebbe ormai franato. Si sarebbe lasciata anche e soprattutto per la questione della casa di Montecarlo, che li ha fatti finire in un’aula di tribunale. Lui aveva raccontato: “Sono stato ingannato da Giancarlo e dalla sorella Elisabetta che insistettero affinché mettessi in vendita l’immobile. Solo anni dopo ho saputo che il proprietario della casa era Tulliani e ho interrotto i rapporti con lui. Anche il comportamento di Elisabetta mi ha ferito: dagli atti del processo è emerso che lei era comproprietaria e poi appresi anche che il fratello le bonificò una parte di quanto ricavato dalla vendita. Tutti fatti che prima non conoscevo”.

A dirsi addio sarebbero stati Gianfranco Fini ed Elisabetta Tulliani. Quella che potrebbe essere l’ex moglie si difese, come riferito da Il Messaggero: “Tutta colpa di mio fratello“. Si era messa a piangere e poi aveva abbandonato il tribunale. Il politico 72enne e l’avvocatessa 52enne si sono legati dopo la separazione di lui dalla prima moglie, avvenuta nel 2007.

Dalle loro nozze sono nate le figlie Carolina e Martina, venute alla luce nel 2007 e nel 2009. Per la vicenda della casa di Montecarlo Fini ha ricevuto una condanna a 2 anni e 8 mesi in primo grado. Per il tribunale romano l’operazione in questione potrebbe aver celato un’attività di riciclaggio di denaro.