Rivoluzione a Mediaset, la puntata de Lo Sportello di Forum di oggi, mercoledì 8 gennaio 2025, non va in onda come di consueto su Rete 4. Il programma condotto da Barbara Palombelli e che ospita il tribunale tv si è fermato all’improvviso. E infatti la decisione è stata presa proprio all’ultimo momento dai vertici dell’azienda.

Un cambio di programmazione, dunque, per il primo pomeriggio di Rete 4 deciso poco prima della messa in onda della seconda parte della trasmissione di Barbara Palombelli, dopo che la prima era andata in onda regolarmente ma come sempre su Canale 5. Ma perché è saltato Forum?

Salta lo Sportello di Forum: la decisone di Mediaset

Il motivo dello stop è presto detto: poche ore prima è arrivata la notizia della liberazione di Cecilia Sala. La giornalista, nota per il suo podcast Stories e per le collaborazioni con testate internazionali, si trovava in Iran per documentare le manifestazioni scoppiate dopo la morte di Mahsa Amini.

Era stata arrestata in Iran lo scorso 19 dicembre e portata nel carcere di Evin, dove è rimasta fino a oggi, 8 gennaio, come annunciato da Palazzo Chigi. “È decollato pochi minuti fa, da Teheran, l’aereo che riporta a casa la giornalista Cecilia Sala – si legge nella nota – Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia.

Mediaset ha quindi deciso di non mandare in onda Lo sportello di Forum per lasciare spazio a uno speciale live alla liberazione di Cecilia Sala con un dibattito in studio e le immagini dell’arrivo della giornalista a Ciampino dopo la liberazione dall’Iran.